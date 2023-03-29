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ABD’de TikTok ve Meta’ya dava açıldı

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ABD'nin Arkansas eyaleti yönetimi, Çinli video paylaşım platformu TikTok ve Facebook'un sahibi Meta'yı, kullanıcılara yönelik aldatıcı yöntemler kullandığı gerekçesiyle mahkemeye verdi.
ABD’de TikTok ve Meta’ya dava açıldı

Popüler sosyal medya platformu TikTok son günlerde birbiri ardına aldığı yasaklarla gündeme gelirken bir de mahkemelik oldu. ABD’nin Arkansas eyaleti yönetimi, TikTok ve Facebook’a dava açtı.

Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders ve Başsavcı Tim Griffin, basın toplantısında, söz konusu sosyal medya platformlarına üç farklı dava açıldığını duyurdu. Sanders, “Büyük teknoloji şirketlerini, çocuklarımızda bağımlılık oluşturan platformları kullanmaya zorlamaktan ve onları uygunsuz içerik dünyasına maruz bırakmaktan sorumlu tutmalıyız” dedi.

Sosyal medya şirketlerinin, çocukları kâr için sömürdüğünü söyleyen Sanders, “Yönetimim bu başarısız statükoya müsamaha göstermeyecek” diye konuştu.

Griffin de bu davaların içerikle ilgili değil şirketlerin kullanıcılara yönelik “aldatıcı yöntemler” kullanmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Meta’nın kasıtlı olarak ergenlere bağımlılık yapan ve onların düşüncelerini şekillendiren algoritmalar kullandığını belirten Griffin, Meta’nın, bu algoritmalar hakkında halka bilgi vermek yerine, kar ve büyüme peşinde olduğu için algoritmaların işleyiş şeklini halktan bilerek gizlediğini kaydetti. Ayrıca, TikTok ve Meta’nın, eyaletin ticaret uygulamaları yasasını ihlal etmekle suçlandığını aktardı.

ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN…

Davalardan birinin, TikTok kullanan reşit olmayan çocukları, cinsellik, uyuşturucu veya alkol kullanımını tasvir eden içerikler dahil uygunsuz içeriklerden korumak için açıldığı ileri sürüldü.
Meta aleyhindeki davada ise şirketin Facebook üzerinden, çocukların platformda geçirdiği süreyi en üst düzeye çıkarmaya çalıştığı iddia edildi.

TikTok CEO’su Shou Zi Chew, Çin merkezli teknoloji şirketi ByteDance ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile ilişkisi, Amerikalıların verilerinin Çin’e aktarılması, platformun özellikle gençlerin zihinsel sağlığını olumsuz etkilemesi, zararlı içeriklerin engellenmesi ve siyasi içerikler gibi konularda ABD Kongresinde ifade vermişti.

Chew, TikTok’un ifade özgürlüğünü gözeten bir platform olduğunu ve bu tarz içeriklerin kaldırılmadığını savunmuştu.

AB VE ABD’DE YASAKLAR

TikTok, güvenlik ve mahremiyet kaygıları, kullanıcı bilgilerine erişilebileceği ve Çin yanlısı görüşlerin yayılmasında kullanılabileceği endişesiyle ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya. Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu, güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarına TikTok yasağı getirirken ABD’de de Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dahil birçok devlet kurumu, Kongre’de Aralık 2022’de yapılan oylamayı beklemeden TikTok’u yasaklamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022’de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti.
İngiltere de 16 Mart’ta alınan kararla tüm kamu çalışanlarına ait cihazlarda TikTok’un yasaklanacağını duyurmuştu.

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