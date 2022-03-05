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ABD'de Torununun Öldürülmesinde Rolü Olan Dedeye 100 Yıl Hapis

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ABD'de Torununun Öldürülmesinde Rolü Olan Dedeye 100 Yıl Hapis
ABD'de Torununun Öldürülmesinde Rolü Olan Dedeye 100 Yıl Hapis

ABD'de, 12 yaşındaki torununun darbedilerek öldürülmesinde rolü olan dede, 100 yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme, 12 yaşındaki torunu Alex'in öldürülmesinde rol oynadığı suçlamasıyla yargılanan dede James Sasser Jr. hakkındaki kararını açıkladı. Sasser torununun öldürülmesinde suçlu bulunarak 100 yıl hapse mahkum edildi.

"Koruyucu olmam gerekirdi başaramadım"

Sasser, savunmasında, "Koruyucu olmam gerekirdi başaramadım. Çocuklarımı ihmal ettim, hayatlarını mahvettim. Cezamı hak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Otopside 12 yaşındaki çocuğun kafasına aldığı darbeden dolayı öldüğü tespit edildi.

Şiddete ve sözlü tacize maruz kalmış

Dava dosyasında, Alex'in 5 yıldır birlikte yaşadığı dedesi, anneannesi, teyzesi ve 14 yaşındaki dayısı tarafından şiddete ve sözlü tacize maruz kaldığı ortaya konuldu.

14 yaşındaki dayı, Alex'in ölümünden 24 ila 36 saat önce yeğeninin kafasını tekmelediğini itiraf ettikten sonra çocuk ıslah evine alındı.

Gallatin Bölge Savcı Yardımcısı Bjorn Boyer, Alex'in ölümünde anneannenin de rol oynadığını öne sürerken anneanne hakkındaki karar açıklanmadı.

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