ABD'de Trump'a karşı kitle gösterileri

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen aileleri çocuklarından ayıran uygulamasına tepki için düzenlenen protestolar devam ediyor. ABD'nin 50 eyaletinde Cumartesi günü "Aileler birbirine aittir” sloganı ile yüz binlerce kişinin katılacağı gösteriler düzenlenmesi planlanıyor. Los Angeles ve New York gibi göçmen dostu kentlerden Appalachia ve Wyoming gibi muhafazakar şehirlere kadar 600'ün üzerine protesto gösterisi düzenlenmesi bekleniyor. ABD'deki eylemlere destek için aralarında Berlin'in bulunduğu bazı Avrupa kentlerinde de protesto gösterileri düzenleneceği belirtildi.

Göçmenlere yönelik sert bir siyaset izleyen Trump yönetimi geçen aylarda kaçak yollardan ülkeye giriş yapan göçmenlerin çocuklarını ailelerinden ayıran bir uygulama başlatmıştı. Gelen yoğun tepkiler üzerine Başkan Trump uygulamaya son veren bir kararname imzalamıştı. Buna rağmen, yaklaşık 2 bin çocuğun ailesinden ayrı olarak yurtlarda tutulduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 600 kişi gözaltına alınmıştı

Trump'ın göçmen ailelerin ayrılmasına yol açan siyasetini protesto için başkent Washington'da Perşembe günü Senato Binası'nın önünde düzenlenen oturma eyleminde de aralarında ünlü aktris Susan Sarandon'ın da bulunduğu yaklaşık 600 kişi gözaltına alınmıştı.

Sarandon gözaltına alındığını Twitter üzerinden "Gözaltına alındım. Güçlü kalın. Mücadeleye devam. #KadınlarBaşkaldırıyor” ifadesiyle duyurmuştu.