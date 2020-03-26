ABD'de vaka sayısı 70 bine yaklaştı, ölü sayısı bini geçti

ABD'de koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Vaka sayısı kısa süre içinde 70 bine çıkarken, ölü sayısı bini geçti. ABD'de koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı da yaşamını yitirdi.
ABD'de yeni koronavirüs salgını kısa süre içinde büyük artış göstererek 70 bin vakaya ulaştı.
Ülkede ölü sayısı bini geçerken, salgının merkezi olan New York'ta vaka sayısı 33 bini, ölü sayısı 366'yı buldu.
Öte yandan ABD'nin New Jersey eyaletinin Paterson kentinde yaşayan 80 yaşındaki Türk vatandaşı E.K. ve Pensilvanya'da yaşayan 44 yaşındaki Türk vatandaşı B.G.’nin de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
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