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ABD’den İsveç, Norveç ve Finlandiya’ya kritik ziyaret

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD-Avrupa Birliği (AB) Ticaret ve Teknoloji Konseyi toplantısına ve NATO’nun Vilnius Zirvesinin hazırlıklarına yönelik gayri resmi bir toplantıya katılmak üzere 29 Mayıs - 2 Haziran tarihlerinde İsveç, Norveç ve Finla
ABD’den İsveç, Norveç ve Finlandiya’ya kritik ziyaret

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bakan Blinken, 29-31 Mayıs tarihleri arasında İsveç Lulea'ya gidecek ve ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile birlikte, küresel temiz teknolojiye geçişi hızlandırmak, Rusya’ya hesap sormak, Ukrayna’ya destek sağlamak, ABD ile AB arasında ticaret ve teknoloji işbirliğini artırmak amacıyla ABD-AB Ticaret ve Teknoloji Konseyi’nin dördüncü toplantısına başkanlık edecektir.” denildi.

Açıklamada, Blinken'ın ayrıca, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüşmeler yapacağı kaydedildi.

Bakan Blinken'ın 31 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında, Norveç’in başkenti Oslo’ya gideceği kaydedilen açıklamada, Blinken'ın burada temmuzda yapılacak NATO Vilnius zirvesinin hazırlıklarını görüşmek üzere NATO Dışişleri Bakanları ile gayri resmi bir toplantıya katılacağı aktarıldı.

Açıklamada, bu toplantıya NATO Dışişleri Bakanlarının yanı sıra İsveç Dışişleri Bakanının da davet edildiği belirtildi.

Blinken'ın Oslo'da Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ve Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile görüşmeler yapacağı ifade edilen açıklamada, Bakanın Finlandiya ziyareti ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

“1-2 Haziran tarihleri arasında Bakan Blinken, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye gidecek ve en yeni NATO müttefikimiz olan Finlandiya ile güçlü ikili ilişkimizi vurgulayacaktır. Cuma günü, Bakan, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüşecek. Ayrıca, Cuma günü Helsinki’de bir konuşma yaparak, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığının stratejik bir başarısızlık olduğunu vurgulayacak ve adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için Ukrayna’nın topraklarının, egemenliğinin ve demokrasisinin savunulması konusundaki çabalarımızı anlatacaktır.”

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