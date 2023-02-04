ABD’den ‘Pis ellerini Türkiye’nin üzerinden çek’ diyen Soylu’ya yanıt geldi

ABD Büyükelçiliği'nin 27 Ocak'ta yayınladığı güvenlik uyarısının ardından bazı Avrupa ülkelerinin İstanbul'daki konsolosluklarını geçici olarak kapatma kararı alması sonrası başlayan gerilim sürüyor.

İsveç'teki Kur'an yakma olayına misilleme olabileceği uyarısı yapan ABD Büyükelçiliği, vatandaşlarını yabancıların sıklıkla gittikleri yerler ve ibadet yerlerinden uzak durmaya çağırmıştı. Bunun ardından Fransa, İngiltere, Hollanda ve İsveç gibi ülkeler İstanbul'daki elçilik binalarını geçici olarak kapatmıştı.

Türkiye ise diplomatik temsilciliklerini güvenlik gerekçesiyle kapatan 9 ülkenin büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak “Bu tarz yaklaşımlar ancak terör örgütlerin sinsi gündemlerine hizmet eder” mesajı vermişti.

O PİS ELLERİNİZİ….

Konsolosluklarını kapatan ülkeleri Türkiye'ye karşı “psikolojik harp” uygulamakla suçlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise dün çok sert açıklamalar yaparak ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake'e, “Amerikan Büyükelçisi’ne buradan söylüyorum, hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum, pis ellerini Türkiye’nin üzerinden çek, çok net söylüyorum, pis ellerini Türkiye’nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye’yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye’nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık” demişti.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake, dün İstanbul Boğazı’na demirleyen ABD savaş gemisini ziyaret etti.

Bu arada İstanbul Boğazı'na demir atan ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Nitze'yi ziyaret eden ABD Büyükelçisi Flake, “Türkiye ile dostluğumuz var. Türkiye ve ABD iyi birer müttefik” ifadelerini kullanmıştı.

‘TÜRKİYE, ABD’NİN GÜVENİLİR ORTAĞI’

Soylu'nun sert açıklamaları ABD kamuoyunda da gündem oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake için “Pis ellerini Türkiye'den çek” diyen İçişleri Bakanı Soylu'ya yanıt verdi. Sözcü, “ABD hükümetinin Türkiye'yi karıştırmaya yönelik çabalara katıldığı ya da destek verdiği şeklinde her türlü ima yanlıştır” dedi.

VOA Türkçe muhabirinin Soylu'nun açıklamasıyla ilgili sorusuna cevaben e-posta yoluyla yazılı bir açıklama yollayan sözcü, Türkiye'nin uzun geçmişe dayanan ve değerli bir NATO müttefiki ve ABD'nin güvenlik ortağı olduğunu belirtti.

Sözcü açıklamasında şunları kaydetti:

“ABD hükümetinin Türkiye'yi karıştırmaya yönelik çabalara katıldığı ya da destek verdiği şeklinde her türlü ima yanlıştır. Türkiye uzun geçmişe dayanan ve değerli bir NATO müttefiki ve ABD'nin güvenlik ortağıdır. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yurtdışındaki ABD vatandaşlarının emniyeti ve güvenliğinden daha önemli bir önceliği yoktur. Yurtdışındaki ABD büyükelçilikleri ve konsoloslukları bölgede meydana gelen belirli olaylar ve değişikliklere ilişkin gerçek zamanlı olarak ABD vatandaşlarına bilgi vermek amacıyla uyarı yayınlarlar. Bu, ikili siyasi ya da ekonomik değerlendirmelere bakılmaksızın yapılır.”