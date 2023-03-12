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ABD’den terör örgütlerine üst düzey ziyaret

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla Suriye'nin kuzeydoğusuna bir ziyaret düzenledi.
ABD’den terör örgütlerine üst düzey ziyaret

CENTCOM’dan yapılan yazılı açıklamada Kurilla’nın 8 Mart’ta bölgede “ABD birlikleri ve terör örgütü IŞİD’le mücadele bağlamında kilit rol oynayan yerleri” ziyaret ettiği aktarıldı.

Açıklamada, “Kurilla, ABD’nin ortağı olan ve IŞİD’e karşı operasyonlar düzenleyen Suriye Demokratik Güçleri’ni de ziyaret etti” ifadesine yer verildi.

Terör örgütleri PKK/YPG’nin oluşturduğu SDG’nin IŞİD’e karşı her gün operasyon düzenlediği de öne sürüldü.

CENTCOM, Twitter üzerinden açıklama yaparak Kurilla’nın ziyaretinin detaylarını paylaştı.

Kurilla’nın Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütlerinin işgalinde bulunan Haseke ilinde IŞİD’lilerin tutulduğu yerleri de ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, IŞİD’li ailelerin bulunduğu Roj ve Hol Kamplarını da gittiği kaydedildi.

Açıklamada, Kurilla’nın “İlk elden, çocukların ne kadar kötü koşullarda yaşadığını gördüm. Hol Kampı insanların çektiği acıyı açık bir şekilde ortaya koyuyor. Tek kalıcı çözüm, buradaki kişilerin zamanlı ve başarılı bir şekilde kendi ülkelerine iade edilmesi” ifadelerine yer verildi.

ABD GENELKURMAY BAŞKANI DA ZİYARET ETMİŞTİ

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de 4 Mart’ta Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti.

Milley’in Suriye'de sadece ABD askerleri ile görüştüğü iddia edilmişti. Ziyaretin ardından ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve Milley’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istenmişti. 

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