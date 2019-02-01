ABD^den Türkiye'ye Venezuella tehditi

“Washington, Türkiye’nin Maduro’ya yönelik desteği karşısında hayal kırıklığına uğradı”

Agance France Press’e konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, Washington’ın Türkiye’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik desteği karşısında hayal kırıklığına uğradığını söyledi. ABD'nin, Türkiye ile Venezuela arasındaki ticareti yakından izlediğini kaydeden yetkili, özellikle de altın ticareti konusunda herhangi bir yaptırımın ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde Washington'ın adım atacağının altını çizdi.

Güney Amerika ülkesi Venezuela’da, muhalif lideri Juan Guaido 23 Ocak’ta kendisini devlet başkanı ilan etmişti. ABD, Guaido’ya destek açıklarken Türkiye ise Maduro’ya desteğini duyurmuştu.

“Türkler şimdiye kadar görüşmelere pozitif cevap vermediler"

AFP’nin haberine göre gazetecilere adının gizli kalması şartıyla konuşan bir üst düzey ABD’li yetkili, “Biz güçlü bir şekilde kalan son meşru demokratik kurumun, geçici başkan olarak tanıdığımız Guaido olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu Türk hükümetinin görüşü bu yönde değil ve bundan hayal kırıklığı duyuyoruz” dedi. Yetkili şöyle devam etti:

“Dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerle yaptığımız gibi Türklerle de konuştuk, perspektifimizi anlattık ve onlara da Maduro yönetiminin gayrimeşruluğunu tanıma çağrısı yaptık. Şimdiye kadar, görüşmelere pozitif bir şekilde cevap vermediler.”

Washington’ın Ankara ile Caracas arasındaki ticareti mercek altına aldığını, özellikle de altın ithalatına odaklandığını da kaydeden yetkili, ABD’nin herhangi bir yaptırımın delinip delinmediğini gözlemlediğini söyledi. Yetkili, “Türkiye-Venezuela arasındaki ticari aktivitenin doğasına bakıyoruz ve eğer yaptırımların delindiğini gözlemlersek tabii ki adım atarız” diye ekledi.