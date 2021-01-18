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AB’den gelecek olan aşılar bugün teslim ediliyor

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Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Türklere gönderilen Covid-19 aşılarının bin dozluk ilk kısmı bugün Sağlık Bakanlığı’na iletilecek.
AB’den gelecek olan aşılar bugün teslim ediliyor

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Türklere gönderilen Covid-19 aşılarının bin dozluk ilk kısmı bugün Sağlık Bakanlığı’na iletilecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Türklere gönderilen Covid-19 aşılarının bin dozluk ilk kısmı, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulmuş olan, Birleşmiş Milletler gözetimindeki iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi vasıtasıyla, bugün KKTC’ye geçeceğini belirtti. Doğruyol, söz konusu aşıların bugün Sağlık Bakanlığına teslim edileceğini de açıkladı.

 Covid-19 aşılarının ikinci -bin dozluk- kısmının, AB tarafından Kıbrıslı Türkler için adaya gönderilmeye devam edeceğini ifade eden Doğruyol, “Cumhurbaşkanlığı gelecek olan aşıların, en erken zamanda halkımıza ulaşması için, AB Koordinasyon Merkezi ve iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi vasıtasıyla gerekli takibi titizlikle yapacaktır” ifadelerini kullandı. 

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