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AB'den gelen 20 Aspiratör, 15 Bin Yüz Siperi ve 1 Biyokabin Sağlık Bakanlığına teslim edildi

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AB'den gelen 20 Aspiratör, 15 Bin Yüz Siperi ve 1 Biyokabin Sağlık Bakanlığına teslim edildi
AB'den gelen 20 Aspiratör, 15 Bin Yüz Siperi ve 1 Biyokabin Sağlık Bakanlığına teslim edildi

Avrupa Birliği Mali Yardım Tüzüğü çerçevesinde Kovit-19 ile mücadele kapsamında Avrupa Komisyonu ve UNDP yardımları gelmeye devam ediyor.

Hafta sonunda Mersin üzerinden ülkeye ulaşan malzeme ve teçhizat, Sağlık bakanlığı’na teslim edildi.

İki toplumlu Sağlık Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Üyeleri, ülkeye ulaşan 20 adet aspirator, 15 bin adet yüz  siperi, laboratuvarda kullanılmak üzere  1 adet biyokabin ve 1 adet  tıbbi  atık  öğütücüsünün Sağlık Bakanlığı’na teslim edildiğini bildirdi.

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