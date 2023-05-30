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AB’den Kosova uyarısı: Avrupa yeni bir çatışmayı kaldıramaz

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Avrupa'da yeteri kadar şiddet yaşandı. Yeni bir çatışmayı kaldıramayız. Sözlerimin dinlenmesini ve insanların buna göre davranmasını ümit ediyorum" dedi.
AB’den Kosova uyarısı: Avrupa yeni bir çatışmayı kaldıramaz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova’nın kuzeyinde gerginliğin artmasının ardından Kosova ve Sırbistan liderleri arasında üst düzey bir toplantı yapılması için çalıştığını belirterek, Avrupa’nın yeni bir çatışmayı kaldıramayacağını söyledi.

Borrell, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile Brüksel’deki görüşmesi öncesinde Kosova’nın kuzeyinde gerginliğin artmasına yol açan olaylar hakkında açıklama yaptı. AB’nin şiddet içeren tüm eylemleri kınadığını belirten Borrell, NATO’nun Kosova Barış Gücünü (KFOR) desteklediklerini bildirdi.

Borrell, Kosova Başbakanı Albin Kurti bu sabah, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ile de dün gece telefon görüşmeleri yaptığını ifade ederek, “Her iki tarafa da acilen ve ön koşulsuz şekilde gerginliğin düşürülmesi için gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundum. Her türlü tek taraflı adımdan kaçınılmalı, sükunet yeniden tesis edilmelidir” dedi.

Bunun için ilk aşamada Kosova’nın kuzeyindeki belediyelere Kosova polisinin operasyonlarının durdurulmasını, Sırp protestocuların da geri çekilmesini beklediklerini kaydeden Borrell, şunları söyledi:

“AB tarafların sorumlu davranmasını ve Kosova’nın kuzeyinde vatandaşların güveliğini garanti altına alan bir ortamı sağlayacak kalıcı çözüm bulunması için acilen AB’nin kolaylaştırıcılığındaki diyaloğa dönmelerini, normalleşme yolundaki yeni anlaşmanın uygulanmasının yolunu açmalarını beklemektedir. Bunun için acil bir üst düzey toplantı düzenlemek üzere çalışıyorum. Güvenlik ve savunmadan sorumlu genel sekreter yardımcım Charles Fries’in bu amaçla Kosova’ya gitmesini istedim ve kendisi şu anda Kosova’da.”

Borrell, aynı zamanda AB üyelerinin konuyla ilgili bilgilendirildiğini ve bugün alınabilecek olası tedbirleri görüştüklerini aktardı ve “Avrupa’da yeteri kadar şiddet yaşandı. Yeni bir çatışmayı kaldıramayız. Sözlerimin dinlenmesini ve insanların buna göre davranmasını ümit ediyorum” şeklinde konuştu. 

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