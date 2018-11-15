ABD'lilerden Kanada'ya rekor sayıda iltica başvurusu

Kanada Göçmenlik, Sığınmacılar ve Vatandaşlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, 2017'de Kanada'ya sığınmak için başvuruda bulunan ABD vatandaşı sayısı bir önceki yıla göre altı kat artarak 2 bin 550'e çıktı. Bu da 1994'ten bu yana en büyük sayı olarak kayıtlara geçti.

ABD vatandaşları, Kanada'ya iltica etmek isteyen ülke vatandaşları arasında Haitililer ve Nijeryalıların ardından üçüncü sırada.

The Guardian'ın haberine göre başvuruda bulunan ABD'lilerin çoğu ABD vatandaşı olmayanların çocukları. Bu kişiler ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikaları nedeniyle sınır dışı edilme kaygısı taşıdıkları için Kanada'ya iltica etmek istiyor. Aileler, çocuklarından ayrı kalmamak için de başvuruyu çocuklarıyla birlikte yapıyor.

Ancak Trump doğum sebebiyle Amerikan vatandaşlığı verilmesi uygulamasını sonlandırmak istiyor.

TREDAU'NUN SÖZLERİ ETKİLİ OLDU

Çoğunluğunu Haitililer'in oluşturduğu sığınmacılar Kanada Başbakan Justin Trudeau'nun "Kanadalılar inancınız ne olursa olsun zulüm, terör ve savaştan kaçanları hoş karşılayacaktır. Farklılık bizim gücümüzdür" ifadelerini kullandığı twitter paylaşımının da etkisiyle başvuru için Kanada'yı tercih ediyor.

Trudeau bu ifadeleri Trump'ın birçok Müslüman ülkeden gelecek sığınmacılara kapıyı kapattığı dönemde paylaşmıştı.