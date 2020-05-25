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ABD'lilerin yüzde 50'sine göre Bill Gates, koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için kullanıyor

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ABD'lilerin yüzde 50'sine göre Bill Gates, koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için kullanıyor
ABD'lilerin yüzde 50'sine göre Bill Gates, koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için kullanıyor

Microsoft’un kurucularından Bill Gates, son haftalarda koronavirüsle anılmaya başladı. Dünyanın en çok beklenmedik bir virüsten etkileneceğini yıllar önce anlatan Bill Gates, bugünlerde küresel sağlık gibi hayırsever önceliklerine daha fazla zaman ayırmak için Microsoft Yönetim Kurulu’ndan istifa etmişti. Bu hareketin üstünden geçen kısa bir zaman sonraysa Bill Gates hakkında ilginç bir iddia atılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Roger Stone, koronavirüs salgınını Bill Gates’in yaratmış olabileceğini söylemişti. Roger Stone, iddiasını daha da ileriye taşıyarak Bill Gates’in ve diğer küreselcilerin bu virüsü aşıları zorunlu hale getirmek ve insanlara mikroçip takmak için kullandığını öne sürmüştü.

 Webtekno'da yer alan habere göre, yakın zamanda Yahoo News ve YouGov tarafından yapılan ankette bu konu ele alındı. Ankete Amerikalı televizyon kanalı Fox News’u birincil haber kaynağı olarak adlandıran izleyiciler katıldı. Ankette sorulan soruysa kendilerinin Bill Gates hakkında ortaya atılan, Bill Gates’in koronavirüs aşısını küresel gözetim amacıyla Amerikalılara mikroçip yerleştirmek için kullanmak istediğine inanıp inanmadıklarıydı.

Anket sonucuna göre ankete katılan Fox News izleyicilerinin %50’si Bill Gates hakkındaki komplo teorisine inanıyordu. Anketle elde edilen veriler yalnızca bunlarla da sınırlı değil.

Ankete göre ABD’de Cumhuriyetçilerin %74’ü komplo teorisine inanırken Demokratlarda bu oran %19’la sınırlıydı. Buna ek olarak ABD’deki 2016 seçimlerinde Trump’a oy verenlerin %44’ü de komplo teorisine inandığını belirtti. Bugüne kadar Trump veya Fox News, Bill Gates hakkındaki komplo teorisini doğrulayan bir açıklamada bulunmadı.

1.640 yetişkin ABD’linin ulusal çapta temsili örneklem olarak kullanıldığı ve cinsiyet, yaş, ırk ve eğitimin yanı sıra 2016 başkanlık seçimlerindeki oy, kayıt durumu ve haberlere göre derlendiği anket yalnızca bu verileri de paylaşmadı. Ankete katılanlara koronavirüs hakkında yanlış ya da yanıltıcı bilgi aktarımı konusu da soruldu.

Ankete katılan Demokratların yarısından fazlası en yanıltıcı bilgi kaynağı olarak Trump yönetimini gösterdi. Öte yandan Cumhuriyetçilerin yarısından fazlası bu konuda ana akım medyayı suçladı. Ayrıca katılımcıların yalnızca yarısı koronavirüs aşısı mevcut olduğunda aşı olmayı planladığını söylerken Trump seçmenlerinde bu oran %44’e düşüyor.

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