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ABD’yi hortum felaketi vurdu

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ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortumda 14 kişi öldü.
ABD’yi hortum felaketi vurdu

ABD’nin Mississippi eyaletini vuran hortum ve güçlü gök gürültülü fırtınalar nedeniyle ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABC News’in haberine göre, yerel ve federal yetkililer, yıkıcı hortum nedeniyle Mississippi genelinde 14 kişinin öldüğünü belirtti. Eyalet genelinde ilçelerde bir dizi hortum uyarısı yayınlayan Mississippi Acil Durum Yönetimi Ajansı (MEMA), Sharkey ve Humphreys ilçelerinde arama kurtarma operasyonlarının sürdüğünü aktardı.

Mississippi Valisi Tate Reeves Twitter’dan yaptığı paylaşımda, hortumdan etkilenenler için tıbbi desteği etkinleştirdiklerini, ambulans ve diğer acil durum araçlarını artırdıklarını belirterek, arama ve kurtarma faaliyetlerinin aktif olduğunu söyledi.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), yerel saatle 20.50 civarında Silver City ve Rolling Fork’ta hortum rapor edildiğini bildirirken, yetkililer hortumun Tchula’nın kuzeybatısına doğru ilerlediğine işaret etti.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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