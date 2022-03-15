AB’nin Yeni Yaptırımları Rus Zenginlere Darbe Vuracak

AB, Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik işgaline karşı 4’üncü yaptırım paketini onayladı. Son yaptırımlar kapsamında lüks araç, mücevherler, kıyafet ve ayakkabı, parfüm gibi ünlü markalara ait pahalı ürünleri içeren lüks malların Rusya’ya ihracatı da yasaklandı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinde ülkeye lüks ürün ihracatını büyük oranda yasakladı.

Avrupa Komisyonu, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle 4'üncü ekonomik kısıtlamaları içeren yaptırım paketinin onaylandığını duyurdu. Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya ve Ukrayna'daki saldırıların finansmanını engellenmeye yönelik yeni yaptırımlar kapsamında, Rus oligarkları etkilemek amacıyla lüks araç ve mücevherler gibi ürünleri içeren pahalı malların ihracatı da yasaklandı.

Buna göre, 300 dolardan pahalı giyim eşyası, ayakkabı, aksesuar, mücevher, çanta, parfüm, antika ve porselen dahil çok sayıda AB üretimi lüks ürünün Rusya'ya ihracatı yasaklanacak. Yasaklı ürünler listesinde pahalı alkollü içecekleri, çikolata, puro ve sigara markaları da yer alacak. 50 bin euro'dan pahalı araçlar ve fiyatı 1500 euro'yu aşan müzik aletleri de Rusya'ya gönderilmeyecek.

“PUTİN’İN SAVAŞ MAKİNESİNİ DESTEKLEYENLER KEYİF SÜRMEMELİ”

Bu yolla Rusya'daki zenginlerin Avrupa'daki lüks ürünlere erişiminin büyük oranda engellenmesi amaçlanıyor. Rus zenginler Mercedes, Ferrari ve Porsche gibi Avrupa yapımı lüks araçları da Rusya'ya getirtemeyecek.

Avrupa'nın dünyaca ünlü lüks tüketim sektörü, AB ihracatının yüzde 10'dan fazlasını oluşturuyor. 800 milyar euro büyüklüğündeki sektör, büyük oranda ihracata dayanıyor.

Rus zenginlerin Avrupa’daki pahalı markalara düşkünlüğü biliniyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen cuma yaptığı açıklamada lüks ürün yasağının “doğrudan Rus seçkinlere darbe vuracağını” belirtmişti. Von der Leyen, “Putin'in savaş makinesini destekleyenler, Ukrayna'daki masum insanların üzerine bomba yağarken lüks hayatlarının keyfini sürmemeli” demişti.

ÇOK SAYIDA RUS ŞİRKET YAPTIRIM LİSTESİNE EKLENDİ

AB'nin yeni yaptırımları kapsamında Rusya'nın devlet tarafından işletilen askeri-sanayi alanlarındaki kurumlarıyla herhangi bir işlem yapılması tamamen yasaklandı. Paket kapsamında demir-çelik ürünlerinin ithalatına da Rusya'da 3,3 milyar euro gelir kaybına yol açacak şekilde yasak geldi. Söz konusu ürünlerin ithalatının üçüncü ülkeler arasında dağıtılmasına karar verildi.

Rus enerji sektörüne yeni yatırımlar yapılmasına kapsamlı bir yasak getiren yaptırım paketine, Kremlin’le bağlantılı oligarklar ve iş adamlarının yanı sıra askeri ve savunma alanlarında faaliyet gösteren ve Rus saldırılarına lojistik ve maddi destek sağlayan şirketler de eklendi. Yaptırım listesine ayrıca savaşla ilgili dezenformasyonda aktif rol alan şahısların da dahil edildiği belirtildi.

AB kredi derecelendirme kuruluşları tarafından da, AB piyasalarına erişimlerini daha fazla kısıtlamak amacıyla Rus şirketlerin kredi derecelendirmelerinin yasaklanmasına ve Rus müşterilere derecelendirme hizmeti sunulmamasına karar verildi.