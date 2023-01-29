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Açıklama resmi makamlardan geldi: Covid-19’un en çok görülen 10 belirtisi sıralandı

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İngiliz yetkililer ülke genelinde Covid-19'un Omicron varyantının alt türlerinin yayıldığını açıklarken en sık görülen 10 belirti de açıklandı.
Açıklama resmi makamlardan geldi: Covid-19’un en çok görülen 10 belirtisi sıralandı

2019’un son haftalarında Çin’de ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra küresel bir pandemi halini alan ve dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını  bitmek bilmiyor…

Yeni varyantlar ve alt türler ile yayılımını artıran Covid-19’un en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantı ve alt varyantları XBB ve XBB.1.5 dünya çapında yayılırken İngiliz yetkililer açıklamalarda bulundu.

Bu alt varyantların giderek yaygınlaştığını ve grip ile birleşerek tehlike yarattığını duyuran İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), iyi hissetmeyen vatandaşların evden çıkmaması uyarısında bulunurken yeni bir Covid-19 dalgası riskine karşı maske takılmasını da tavsiye etti.

“YENİ VARYANTLAR DAHA BULAŞICI”

UKHSA, “Covid ve grip çok yüksek seviyelerde dolaşımda. Gelecek haftalarda vaka sayıları artabilir” duyurusunu yaparken Dünya Sağlık Örgütü de 2022’nin sonlarında yaptığı açıklamada Omicron XBB varyantlarının bulaş riskinin önceki virüslere göre çok daha yüksek olduğunu duyurmuştu.

Covid-19 takip sistemi ZOE uygulamasını kuran King’s College London’da genetik epidemiyoloji profesörü Tim Spector, Omicron’un yeni türlerinin  2023’te risk yaratabileceğini söyledi. ZOE uygulamasının verilerine ulaşan İngiliz medyası ise en çok görülen ve kayıtlara geçen Covid-19 belirtilerini sıraladı.

3 Ocak 2023’e kadar olan verilere göre en çok görülen Covid-19 belirtisi boğaz ağrısı olarak öne çıktı.

İŞTE YÜZDELERİYLE EN ÇOK GÖRÜLEN BELİRTİLER

1- Boğaz ağrısı- Yüzde 57.3
2- Burun tıkanıklığı- Yüzde 57.8
3- Burun akıntısı- Yüzde 55.5
4- Hapşırmak- Yüzde 52
5- Kuru öksürük- Yüzde 50.7
6- Baş ağrısı- Yüzde 49.6
7- Balgamlı öksürük- Yüzde 47.3
8- Seste çatallanma- Yüzde 41.4
9- Kas ağrısı- Yüzde 24.7
10- Koku kaybı- Yüzde 22.32

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