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Açılışını Başbakan Ersan Saner’in yapacağı Sergiler 14 Haziran’da Girne Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

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Açılışını Başbakan Ersan Saner’in yapacağı Alexey Utkin’in “Kıbrıs Manzarası ve Mutelifleri” ve Asgat Dinikeyev’in “Zaman Şiiri” sergileri, 14 Haziran’da Girne Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.
Açılışını Başbakan Ersan Saner’in yapacağı Sergiler 14 Haziran’da Girne Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Açılışını Başbakan Ersan Saner’in yapacağı Alexey Utkin’in “Kıbrıs Manzarası ve Mutelifleri” ve Asgat Dinikeyev’in “Zaman Şiiri” sergileri, 14 Haziran’da Girne Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçılar Alexey Utkin ve Asgat Dinikeyev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı “Kıbrıs Manzarası ve Mutelifleri” ve “Zaman Şiiri” sergileri 14 Haziran Pazartesi günü Başbakan Ersan Saner de katılacağı açılışla, Girne Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisi’nde ziyaretçileri ile buluşacak.

Ulusal ve Uluslararası birçok sergiye katılan Alexey Utkin’in “Kıbrıs Manzarası ve Mutelifleri” sergisi 20 eserden oluşuyor. Lefkoşa ve Girne’nin tarihi bölgelerini resmeden sanatçının eserlerinde detaylar ön plana çıkıyor. Asgat Dinikeyev’in zamanın çağrıştırdıklarını resmettiği “Zaman Şiiri” sergisi de yine 20 eserden oluşuyor.

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Alexey Utkin kimdir?

1949 yılında Rusya'da dünyaya gelen sanatçı, 1969 yılında Almatı’da sağır çocukların eğitim aldığı 1 Numaralı yatılı okuldan, ardından 1985 yılında Kazak Ulusal Sanat Akademisi’nden mezun oldu. 1999’dan beri Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesi olan Alexey Utkin, başta Kazakistan olmak üzere, İtalya, ABD, Rusya ve KKTC’de çok sayıda ulusal ve uluslararası sergiye katıldı.

Asgat Dinikeyev kimdir?

1942’de Başkurdistan Cumhuriyeti’nde dünyaya gelen Asgat Dinikeyev, 1968’de Ufa Sanat Koleji’nin resim bölümünden mezun oldu. Bölgesel, ulusal ve uluslararası birçok sanat sergilerine katıldı. Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği ve Sanat Akademisi üyesi olan Asgat Dinikeyev, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı ve Tataristan Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanlarını da taşıyor.

 

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