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Adıyaman'da hayatını kaybeden ve kimlikleri tespit edilen KKTC vatandaşlarının isimleri açıklandı

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Adıyaman'da hayatını kaybeden ve kimlikleri tespit edilen KKTC vatandaşlarının isimleri açıklandı
Adıyaman'da hayatını kaybeden ve kimlikleri tespit edilen KKTC vatandaşlarının isimleri açıklandı

Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan çocuklardan 6’sının daha cansız bedenine ulaşıldı.

Öğrencilerin adı ise henüz açıklanmadı... 

Yaşanan bu kayıplarla Adıyaman’daki KKTC vatandaşı kayıp sayısı 31’e yükseldi. Türkiye geneli kayıp sayısı 44, arama çalışmaları devam eden kişi sayısı ise 4 oldu.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor…

HAYATINI KAYBEDEN KKTC VATANDAŞLARININ İSİMLERİ…

İbrahim Yakula, Pamir Konuklu, Doruk Akın, Özgür İçme, Lavin Kalaycı, Duygu Bolsoy Kalaycı, Fahri Arkar, Alp Akın, Mert Niyazi Topukçuoğlu, Kağan Selim İş, Serin İpekçioğlu, Selin Karakaya, Ulaş Hüsam, Bahar Hüsam, Atay Arkan, Fatma Arkan, Nazife Dağlı, Mülkiye Dağlı, Abide Dağlı, Suat Bayram, Aykan Ekiz, İlknur Akbaba, Arda Akbaba, Elif Akbaba, Mehmet Gülen, Amaç Arnavutoğlu, Şeyma Köse, Poyraz Köse, Mehmet Arif Altak, Osman Çetintaş, Hasan Bilgen, Nehir Çevik, Bedriye Yeniçeri, Aras Aktuğralı, Atakan Celal Konuklu, Recep Kılıç, Havin Kılıç, Hayal Gençalioğlu, Mustafa Sabancı…

NE OLMUŞTU?

Turnuva için Adıyaman'da bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve Erkek Voleybol kafileleri İsias Otel'de konaklıyordu.

Öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 39 kişilik kafileden 4'ü depremin ilk saatlerinde kendi imkanlarıyla enkazdan kurtulmuştu.

3 gündür enkaz altındaki 35 kişiye ulaşılmaya çalışılıyordu.

8 Şubat tarihinde Pamir Konuklu ve İbrahim Yakula'nın cansız bedenine ulaşılmasının ardından 8 Şubat Çarşamba günü saat 06.00 sıralarında ilk defa bir öğrencinin cansız bedeni enkazdan çıkarılmıştı.

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