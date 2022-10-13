AEK Larnaka - Fenerbahçe maçı bu akşam 19.45’te…

06-10-2022 Fenerbahçe vs AEK Larnaca Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak?
Fenerbahçe ile AEK Larnaca arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe-AEK Larnaca Maçı Exxen Canlı İzlemek İçin Frekans ve Platform Bilgileri
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Fenerbahçe-AEK Larnaca Maçı Hangi Gün?
Fenerbahçe-AEK Larnaca Maçı, 06 Ekim Perşembe günü oynanacak.
Fenerbahçe-AEK Larnaca Maçı Saat Kaçta?
Fenerbahçe-AEK Larnaca Maçı, saat 22:00 başlayacak.
Fenerbahçe-AEK Larnaca Maçı Nerede Oynanacak?
Fenerbahçe ve AEK Larnaca, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçı, İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
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