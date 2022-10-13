  • BIST 3.549,15
  • Altın 999.012
  • Dolar 18.5848
  • Euro 18.0351
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKASelanik-İzmir seferini yapan ilk gemi İzmir Limanı'na yanaştı

AEK Larnaka - Fenerbahçe maçı bu akşam 19.45’te…

» »
AEK Larnaka - Fenerbahçe maçı bu akşam 19.45’te…
AEK Larnaka - Fenerbahçe maçı bu akşam 19.45’te…

06-10-2022 Fenerbahçe vs AEK Larnaca Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak?

Fenerbahçe ile AEK Larnaca arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-AEK Larnaca Maçı Exxen Canlı İzlemek İçin Frekans ve Platform Bilgileri

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Fenerbahçe-AEK Larnaca Maçı Hangi Gün?

Fenerbahçe-AEK Larnaca Maçı, 06 Ekim Perşembe günü oynanacak.

Fenerbahçe-AEK Larnaca Maçı Saat Kaçta?

Fenerbahçe-AEK Larnaca Maçı, saat 22:00 başlayacak.

Fenerbahçe-AEK Larnaca Maçı Nerede Oynanacak?

Fenerbahçe ve AEK Larnaca, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçı, İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cristiano Ronaldo'dan 700. gol10 Ekim 2022 Pazartesi 14:01
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları10 Ekim 2022 Pazartesi 12:16
  • Dinamo Kiev-Rukh Lviv maçına hava saldırısı engeli09 Ekim 2022 Pazar 23:16
  • Lefkoşa'da gol düellosu Omenia 2 - Man Utd 306 Ekim 2022 Perşembe 22:29
  • CANLI | Fenerbahçe 0-0 AEK Larnaca06 Ekim 2022 Perşembe 22:19
  • Larnaka Gençlerbirliği'nden AEK Larnaka ve Fenerbahçe'ye başarıları06 Ekim 2022 Perşembe 19:51
  • Fenerbahçe'nin konuğu AEK Larnaka06 Ekim 2022 Perşembe 19:17
  • Özer Esenyel anıldı06 Ekim 2022 Perşembe 16:00
  • Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde yarınki konuğu AEK Larnaca05 Ekim 2022 Çarşamba 12:44
  • Bayern Münih yenilmezlik serisini 31 maça çıkararak rekor kırdı05 Ekim 2022 Çarşamba 12:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti