  • BIST 111.177
  • Altın 282,265
  • Dolar 5,9338
  • Euro 6,5768
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Afic Grup 204 kişiyi sevindirdi

» »
Afic Grup 204 kişiyi sevindirdi
Afic Grup 204 kişiyi sevindirdi

Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası güçlü bir konuma sahip olan Afik Group yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettiriyor.
Afik Group Caesar İskele’de yardıma muhtaç kişilere bugün Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığı ile 204 adet yeni yıl erzak paketi bağışladı.

Hasan Kıraner yaptığı açıklamada, “Afik Group olarak bu bölgeye yatırım yaptık, yatırımlarımız devam ediyor biz bu bölgeyi çok seviyoruz bu bölgenin de yanında olmaya her zaman özen gösteriyoruz.

afik-group-yardim-bagisi-1.jpgYönetim Kurulu Başkanımız Simon Aykut, Direktörümüz Jack Afik olarak tüm ekip duyarlı bir şekilde elimizden geldiğince ulaşabildiğimiz kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Sosyal Hizmetler İskele olarak toplamda 204 yardıma muhtaç aileye gıda yardımı yapıyoruz.inşallah bundan sonra da daha güzel yardımlarımızı da devam ettireceğiz” dedi. (MHA)

afik-group-yardim-bagisi-(4).jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nazım Tekman'ın ölüm nedeni belli oldu16 Aralık 2019 Pazartesi 17:30
  • Erkek bir şahıs ölü bulundu16 Aralık 2019 Pazartesi 11:08
  • Yeşil Barış Hareketi, imar planıyla ilgili kaygı belirtti15 Aralık 2019 Pazar 12:17
  • Ağıllar Köyü’nün de su çilesi bitti14 Aralık 2019 Cumartesi 13:43
  • Bu bölgelerde telefon ve internet kesintileri yaşanacak13 Aralık 2019 Cuma 18:03
  • Baybars: Biz doğru yolda yürümeye devam edeceğiz13 Aralık 2019 Cuma 17:02
  • Boğaziçi Köyü’ne drenaj hattı döşeniyor12 Aralık 2019 Perşembe 14:00
  • İskele'de su baskını!11 Aralık 2019 Çarşamba 12:34
  • Polisten uyarı11 Aralık 2019 Çarşamba 10:28
  • İskele’de ÇED Raporu olmadan inşaat ruhsatı izni10 Aralık 2019 Salı 11:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti