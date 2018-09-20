Afrika’ya ve Meclise Saldıran Faşistleri Oy Birliğiyle Tahliye Ettiler

22 Ocak 2018 tarihindeki Afrika Gazetesi ve Cumhuriyet Meclisi olaylarında hüküm giyen faşistlerin tahliyesi oy birliği ile gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı, Afrika Gazetesi ve Cumhuriyet Meclisi’ne saldıranların şartlı tahliyesine ilişkin Bağımsızlık Yolu’nun sorularına yanıt vermek için belirlediği 30 TL maliyetin ödenmesi üzerine hükümlülerin oy birliği ile tahliye edildiği cevabını verdi.

Tahliye Gerekçesi İyi Hal ve Pişmanlık

Yazıda, hükümlü saldırganların cezaevinde geçirmiş oldukları süredeki iyi halleri ve pişmanlık duymaları tahliye kararına gerekçe olarak gösterildiği ifade edildi.

CTP-HP-TDP-DP Hükümetinde Şartlı Tahliye Kurulu Kimlerden Oluşuyor?

4’lü koalisyon hükümeti dönemindeki Şartlı Tahliye Kurulu, HP’ye ait bakanlığa bağlı İçişleri Müsteşarlığı başkanlığında, HP’ye ait bakanlığa bağlı Cezaevi Danışma Kurulu Başkanı veya Cezaevi Danışma Kurulu’nun görevlendireceği bir Üye, Başsavcı’nın görevlendireceği bir Savcı, CTP’li Başbakan’ın bana bağlıdır dediği Polis Genel Müdürü’nün I. veya II. Yardımcısı, HP’ye ait bakanlığa bağlı Merkezi Cezaevi Müdürü veya Muavini, CTP’ye ait bakanlığa bağlı Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi veya Yardımcısı, TDP’ye ait bakanlığa bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü veya Muavini olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır.

7 Üyenin 6’sı Toplantıdaydı

İçişleri Bakanlığının cevaben yolladığı yazıda 2 Mayıs 2018 tarihinde cezaevinde yapılan Şartlı Tahliye Kurulu toplantısına bulunması gereken 7 üyeden 6’sının katıldığı belirtildi.