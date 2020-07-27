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Afrin ve İdlib’de bombalı saldırı

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Afrin ve İdlib’de bombalı saldırı
Afrin ve İdlib’de bombalı saldırı

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ve teröristlerden temizlenen Afrin’de düzenlenen eş zamanlı bombalı saldırılarda 2 kişi öldü, aralarında çocukların da olduğu 16 kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun Zeytin Dalı Harekatıyla teröristlerden temizlediği Afrin ilçesiyle, ılımlı muhaliflerin kontrolündeki İdlib’de 2 bomba eş zamanlı infilak ettirildi.Saldırılarda, Afrin ve İdlib’de 1’er kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da olduğu 16 kişi de yaralandı.

Barış Pınarı Harekatı’yla terörden arındırılan Rasulayn’da ise dün sabah saatlerinde pazar yerini hedef alan bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 8 kişi ölmüş, 20 kişi yaralanmıştı.

YPG/PKK’lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019’da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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