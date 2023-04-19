Ağız kokusunu böyle önleyebilirsiniz

Ağız kokusu, pek çok insanın karşılaştığı sosyal ilişkileri ve güveni olumsuz etkileyebilen bir sağlık sorunu olarak sıkça karşılaşılıyor. Ağız kokusu genellikle mide problemleri, yediğimiz gıdalar ve diş hijyeninin yeterli olmaması nedeniyle oluşabiliyor

Kötü ağız kokusu, toplumda her yaştan insanlarda görüebiliyor ancak sıklıkla düzenli diş fırçalamamak, ağız temizliğine dikkat etmemek, kokulu bazı yiyecekler, tütün ürünleri kullanmama sonucu görülüyor. Ağız kokusuna ne iyi gelir? Bilinmesi gerekenlerle ilgili her şey haberimizde…

AĞIZ KOKUSU NEDEN OLUR?

Ağız kokusu, farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Ağız kokusuna en sık neden olan faktörler şunlardır:

Kötü hijyen alışkanlıkları: Düzenli diş fırçalama, dil temizliği ve diş ipi kullanmama, dişlerde ve dilde bakteri birikimine neden olarak ağız kokusuna yol açabilir.

Ağız kuruluğu: Tükürük salgısının yetersiz olduğu durumlarda, ağız kuruluğu ve ağız kokusu meydana gelebilir. Ağız kuruluğu, bazı ilaçların yan etkisi olabilir veya tükürük bezlerindeki enfeksiyonlar gibi bazı sağlık sorunlarına bağlı olabilir.

Diş eti hastalığı: Diş eti hastalığı, dişlerin ve diş etlerinin enfeksiyonudur. Diş eti hastalığı olan kişilerde ağız kokusu sık görülür.

Ağız içi enfeksiyonlar: Ağız içindeki enfeksiyonlar da ağız kokusuna neden olabilir. Çürük, diş eti enfeksiyonları, yaralar veya ülserler gibi durumlar ağız içi enfeksiyonlara neden olabilir.

Tütün ürünleri: Sigara ve tütün ürünleri, ağız kokusunun en sık nedenlerinden biridir.

Beslenme alışkanlıkları: Baharatlı yiyecekler, soğan, sarımsak gibi gıdaların tüketimi, ağız kokusuna neden olabilir.

Sistemik hastalıklar: Bazı sistemik hastalıklar, ağız kokusuna neden olabilir. Diyabet, böbrek veya karaciğer hastalığı gibi durumlar, ağız kokusuna neden olabilen metabolik bozukluklara neden olabilir.

Stres ve anksiyete: Stres ve anksiyete, tükürük salgısını azaltarak ağız kuruluğuna neden olabilir ve ağız kokusuna yol açabilir.

Yukarıdaki faktörlerin bir veya daha fazlası ağız kokusuna neden olabilir. Ağız kokusu şiddetli veya devam ediyorsa, bir diş hekimine veya sağlık uzmanına danışmak faydalı olabilir.

AĞIZ KOKUSUNA NE İYİ GELİR?

Ağız kokusu, pek çok kişinin karşılaştığı yaygın bir sorundur ve genellikle kötü hijyen alışkanlıkları veya diğer tıbbi durumlar nedeniyle oluşur. Ağız kokusunu önlemek için şunları yapabilirsiniz:

Dişlerinizi ve dilinizi düzenli olarak fırçalayın: Diş fırçalama, ağız kokusunu önlemenin en önemli yollarından biridir. Günde en az iki kez dişlerinizi ve dilinizi fırçalamanız önerilir.

Ağız gargarası kullanın: Gargara yapmak, ağız kokusunu önlemeye yardımcı olabilir. Gargara yapmak için, bir bardak suya bir çay kaşığı tuz veya karbonat ekleyebilirsiniz. Ticari ağız gargaraları da kullanabilirsiniz.

Diş ipi kullanın: Diş aralarında kalan yiyecek kalıntıları, ağız kokusuna neden olabilir. Diş ipi kullanarak diş aralarındaki kalıntıları temizleyebilirsiniz.

Ağız kuruluğuna neden olan gıdalardan kaçının: Bazı yiyecekler ve içecekler, ağız kuruluğuna neden olabilir ve ağız kokusunu artırabilir. Bu nedenle, aşırı kafeinli içecekler, alkol, baharatlı yiyecekler ve şekerli yiyeceklerden kaçınmak faydalı olabilir.

Sigara ve tütün kullanmayın: Sigara ve tütün kullanımı, ağız kokusuna neden olabilir ve aynı zamanda diş eti hastalığına ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Düzenli diş hekimi kontrollerine gidin: Diş hekimi kontrolleri, ağız sağlığına önemli bir katkı sağlar. Diş hekiminiz, diş eti hastalığı veya diğer ağız sağlığı sorunlarını tespit edebilir ve tedavi önerilerinde bulunabilir.

Sıvı tüketimi: Yeterli sıvı tüketimi, ağız kuruluğunu önleyebilir ve ağız kokusunu önleyebilir. Bol su içmek faydalı olabilir.

Baharatlı otların ve taze meyvelerin tüketimi: Maydanoz, nane, taze limon, taze çilek gibi baharatlı otlar ve meyveler ağız kokusunu azaltmaya yardımcı olabilir.