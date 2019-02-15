Akademisyen Ulaş Altıok patladı: Yönetim Kurulu kararlarına sahip çıkıyorsunuz,Yönetim Kuruluna sahip çıkmıyorsunuz!

Akademisyen Ulaş Altıok son gelişmelere dair sosyal medya hesabından tepki dolu bir paylaşım yaptı. Yönetim kurulu kararlarına sahip çıkıldığını fakat Yönetim Kuruluna sahip çıkılmadığını belirtti.

Ulaş Altıok'un paylaşımı:

ACİZLİK, ŞOV, HİKAYE!

Öyle anlaşılıyor ki başta CTP olmak üzere Hükümet’i oluşturan partilerin tümü KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun aldığı kararların arkasında duruyor ama bu kararları alan Yönetim Kurulu’nun Başkanı’na destek çıkan yok. Hepsi de aslında saçma sapan gerekçelerle bu görevden alma kararı ile kurumu Kıbrıslı Türkler’in elinden alıp özelleştirmenin önünü iyice açmış olduklarının farkında. Sloganlar acizlik ötesi! Şov! Hikaye!