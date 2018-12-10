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Akama’daki örme taş duvarlar Unesco listesinde

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Bu sanatla ilgili bilgilerin, yıllardır sözlü olarak nesilden nesile aktarıldığı bildirildi.
Akama’daki örme taş duvarlar Unesco listesinde

Kıbrıs’ın güneyinde bazı ülkelerle işbirliği içerisinde ortaya koyduğu adaylık dosyası temelinde, harçsız taş duvar sanatının kısa zaman önce UNESCO’yla ilgili bir komite tarafından onaylandığını yazan Fileleftheros gazetesi, harçsız taş duvar yapımı sanatının artık UNESCO manevi kültür mirası programı içerisinde bulunduğunu belirtti.

Gazete bu sanatla ilgili bilgilerin, yıllardır sözlü olarak nesilden nesile aktarıldığını ekledi.

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