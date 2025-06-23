Akansoy: Çözümsüzlük çözüm değildir

CTP Milletvekili Asım Akansoy, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kıbrıs sorununda karşılıklı kabul edilebilir, adil ve sürdürülebilir çözüm vurgusunu bölge için olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumu sonrası yayımlanan İstanbul Bildirgesi’nde Kıbrıs’a ilişkin bölümün önemine dikkat çekti.

Akansoy, bildirgedeki Kıbrıs bölümünde “Kıbrıslı Türk Müslümanların doğal haklarına kavuşma yönündeki özlemlerini destekliyor, Kıbrıs sorununda müzakere yoluyla, karşılıklı kabul edilebilir, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması gerektiğini vurguluyor, kendilerine uygulanan haksız izolasyonun son bulması için Kıbrıslı Türk Müslümanlarla iletişimin güçlendirilmesinin önemini vurguluyoruz” ifadelerinin yer aldığını aktardı.

İİT’nin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ayrılıkçı ve çözümsüzlük esaslı tezlerine atıfta bulunmadığını belirten Akansoy, müzakere yolunun işaret edilmesini “çözümsüzlük çözüm değildir” mesajı olarak değerlendirdi.

Ancak Akansoy, bildirgede izolasyonlara ilişkin yapılan çağrının doğrudan ekonomik ilişkiler veya somut mekanizmalar geliştirilmesi yönünde değil, sadece iletişimin güçlendirilmesi yönünde soyut bir yaklaşımı yansıttığını, bunun da yeterli ve etkili olmadığını vurguladı.

Son olarak, bölgede devam eden savaş ortamı göz önünde bulundurulduğunda, İİT’nin “karşılıklı kabul edilebilir çözüm” vurgusunun hem Kıbrıs hem de bölge barışı açısından önem taşıdığını kaydetti.