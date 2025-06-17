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Akansoy: Sol kendi içerisinde elbette koordine olmalıdır

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“Sol, yemeği pişirmeli ve bir adım geriye çekilmelidir”
Akansoy: Sol kendi içerisinde elbette koordine olmalıdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Asım Akansoy, Sim TV’de yayınlanan Serhat İncirli ile Günaydın Kıbrıs programına katıldı, Toplumcu Demokrasi Partisi’nin mecliste olduğu dönemi özlediğini ifade etti.

“Solda birleşip seçim kanma gibi bir şey olabilir mi” sorusunu yanıtlayan Akansoy, sol partilerin kendi içlerinde koordineli olmaları gerektiğini söyledi. Akansoy, “Bu ülke elimizden kayıp gitti. Bu ülke darmadağın oldu. Bu ülkede Kıbrıslı Türklerin yeniden zemin kazanabilmesi için ayağa kalkabilmesi için gailesi olan herkesin kol kola girmesi gerek. Bunu yapacak başka yol yoktur. Gailesi olmayan dışarıda kalsın” dedi.

“Sol, yemeği pişirmeli ve bir adım geriye çekilmelidir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Asım Akansoy, solun toplumda öncülük rolü üstlenmek zorunda olduğunu belirtti. Solun dinamizminin önemine dikkat çeken Akansoy, “Sol, yemeği pişirmeli ve bir adım geriye çekilmelidir” dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecine değinen Akansoy, ülkedeki sol partiler, dernekler ve bireylerle temaslarının sürdüğünü kaydetti. İçinde bulunulan şartların değerlendirilerek, üstlenmeleri gereken rolün ne olduğuna dair görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Geçmişte TDP’nin mecliste temsil edildiği dönemleri özlediğini dile getiren Akansoy, “Zeki’nin, Cemal Hoca’nın, Hüseyin Angolemli’nin mecliste olduğu dönemde de milletvekilliği yaptım. Orada çok daha etkili olabiliyorsunuz. Çok daha renkli fikirler çıkıyor. Muhalefet kendi içinde farklılaşabiliyor. Bunun ciddi anlamda siyasi kazanım getirdiğini düşünüyorum” dedi.

“Gailesi olmayan dışarıda kalsın”

Solun kendi içinde koordinasyon içinde olması gerektiğini belirten Akansoy, bunun için çaba harcadıklarını ve bunun bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Ancak sadece solun yeterli olmadığını kaydeden Akansoy, “Sol, solun dışındaki demokratik yurtsever insanları da kucaklamak zorundadır. Bu bir sorumluluktur” şeklinde konuştu. Ülkenin darmadağın olduğunu ifade eden Akansoy, Kıbrıslı Türklerin yeniden zemin kazanabilmesi ve ayağa kalkabilmesi için “gailesi olan” herkesin kol kola girmesi gerektiğinin altını çizdi. “Bunu yapacak başka bir yol yoktur. Gailesi olmayan dışarıda kalsın” dedi.

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