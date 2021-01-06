Akansoy: “Yarın UBP’nin Meclis Başkan adayı başarılı olmalıdır yoksa hükümet krizine döner…”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, yarın tekrar yapılacak olan Meclis Başkanlığı seçimi hakkında açıklama yaparak, UBP’nin Meclis Başkan adayının seçilmesi gerektiğini aksi takdirde hükümet krizine dönebileceğini söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, BRT ekranlarında yayınlanan ‘50+1’ programına konuk olarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akansoy, yarın gerçekleşecek olan Meclis Başkanlığı seçimi hakkında açıklama yaparak, CTP olarak bir Meclis Başkanı adayı göstermenin çok etik olmadığını ifade etti. Akansoy, Meclis Başkan Yardımcılığı’nın zaten muhalefette olduğunu aktararak, hükümet ile bir uzlaşı sağlanamazsa yeni bir çözüme gidileceğini belirtti.

Sürdürülebilir olması adına yarın Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayının başkan olarak seçilmesi gerektiğini belirten Akansoy, aksi takdirde, hükümet krizine dönüşeceğine dikkat çekerek, erken seçimin kaçınılmaz olacağını dile getirdi.

Akansoy, CTP’nin Meclis Başkan Yardımcısını çıkaracağını da bir kez daha yineledi.