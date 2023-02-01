  • BIST 4.713,39
  • Altın 1167.414
  • Dolar 18.8101
  • Euro 20.5198
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Akar'dan Irak’ta Türkiye’nin “üs bölgesine saldırı” iddiasına yanıt

»
Akar'dan Irak’ta Türkiye’nin “üs bölgesine saldırı” iddiasına yanıt
Akar'dan Irak’ta Türkiye’nin “üs bölgesine saldırı” iddiasına yanıt

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine saldırı iddiasına ilişkin, "Teröristi yerinde, kaynağında yok etmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Zaman zaman taciz, saldırılar oluyor, bunlara gerekli karşılık da anında, misliyle veriliyor. Gerekli tedbirler alınıyor." dedi.

 

Akar, AK Parti'nin Grup Toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

 

Bir gazetecinin "Irak'ın kuzeyindeki bir üs bölgesine teröristler tarafından taciz ateşi açıldığı" iddiasını hatırlatması üzerine Akar, terörle mücadelenin artan tempoda taarruzi bir ruhla devam ettiğini belirtti.

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceğine vurgu yapan Akar, "Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde aralıksız ve artan bir şiddet ve tempoda terörü, teröristi yerinde, kaynağında yok etmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mehmetçik o bölgelerde şiddetli soğuk ve derin kar olmasına rağmen artan bir kararlılıkla büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla mücadelesini sürdürüyor. Tabii zaman zaman taciz, saldırılar oluyor, bunlara gerekli karşılık da anında, misliyle veriliyor. Gerekli tedbirler alınıyor." ifadesini kullandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'den "KKTC'yi tanıyın" çağrısı!30 Ocak 2023 Pazartesi 22:48
  • Targaryen karakterine benzetilen Başkan Vekili: Winter is coming30 Ocak 2023 Pazartesi 18:39
  • Erdoğan: (Altılı masa) Size rağmen milletim hem aday hem de Cumhurbaşkanı yapacak30 Ocak 2023 Pazartesi 14:30
  • Kılıçdaroğlu: İsmi 13 Şubat'ta belirleyeceğiz30 Ocak 2023 Pazartesi 13:01
  • Akar: Artık Kıbrıs Türk Cumhuriyeti!30 Ocak 2023 Pazartesi 10:27
  • Şentop: Bu toplantılar Kıbrıs davasını anlatma imkanı vermesi bakımından önemli30 Ocak 2023 Pazartesi 10:05
  • Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarihi duyurdu29 Ocak 2023 Pazar 22:13
  • Yunan siyasetçiden skandal sözler: Erdoğan’la resmen alay etti29 Ocak 2023 Pazar 19:30
  • Son seçim anketini açıkladı: Yüzde 13 oranında fark29 Ocak 2023 Pazar 18:51
  • İmamoğlu Erdoğan’ı taklidini yaparak eleştirdi29 Ocak 2023 Pazar 18:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti