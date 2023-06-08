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Akaryakıta okkalı zam!

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Akaryakıta zam!
Akaryakıta okkalı zam!

Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde zam yapıldı. Buna göre, 95 oktan oktan benzin 20,55 TL’ye, Euro Dizel ise 20,64 TL’ye yükseldi.

95 oktan oktan benzin 20,55 TL’den 21,97 TL’ye, 98 oktan benzin 20,87 TL’den 22,32 TL’ye, Euro Dizel 19,02 TL’den 20,64 TL’ye ve gaz yağı 18,57 TL’den 20,06 TL’ye yükseldi.

Bu durumda 95 oktan benzinin litresinde 1,42 TL, 98 oktan beniznde 1,45, Euro Diesel’de 1,62, gazyağında ise litresinde 1,49 TL zam yapılmış oldu.

Yeni akaryakıt fiyatları bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

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