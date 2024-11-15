Akçay’da Ev Yangını

Akçay’da bir ikametgahta yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, yangının evin koridor kısmında çalışır durumdaki çamaşır kurutma makinesinin elektrik kablolarının ısınıp alev alması sonucu başladığı tespit edildi.

Yangın nedeniyle çamaşır kurutma makinesi ve diğer muhtelif beyaz eşyalar, 6 adet mertek ve alüminyum pencere tamamen yanarken, evin tüm duvarları çıkan ısı ve dumandan dolayı islenerek hasar gördü. Yangın, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer vatandaşları elektrikli cihazların kullanımında dikkatli olmaları konusunda uyardı.