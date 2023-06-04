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Akciğer kanseri için umut ışığı: Hastalığın gidişatı değişebilir

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Yapılan son çalışmalar, akciğer kanseri tedavisiyle ilgili çığır açacak bir gelişmenin geldiğini müjdeledi.
Akciğer kanseri için umut ışığı: Hastalığın gidişatı değişebilir

Son rakamlara göre, her on dakikada bir Britanyalıya akciğer kanseri teşhisi konuyor. Yılda yaklaşık 35.000 kişi bu hastalıktan hayatını kaybederken bu da onu Birleşik Krallık’taki “en ölümcül” kanser türü yapıyor.

Ancak bu hafta sonu, ABD’nin Chicago şehrindeki American Society for Clinical Oncology (ASCO) konferansında bir dizi son derece etkili yeni terapi ve tedavi yönteminin açıklanması kanser hastaları için umut ışığı oldu.

Son birkaç on yılda araştırmalar, meme, prostat ve bağırsak kanseri gibi hastalığın diğer yaygın biçimleriyle mücadelede büyük ilerlemeler kaydetti. Şimdi uzmanlar, akciğer kanserinde de benzer bir gelişmeye ümit verici bir şekilde yakın olduklarını söylüyorlar.

ON İLA ON BEŞ YIL ARASI ÖMRÜ UZATIYOR

King’s College London’da Deneysel Kanser Tıbbı Profesörü James Spicer, yeni bir ilaç tedavisi sayesinde kanseri vücuduna yayılmış hastaların bile 10, hatta 15 yıl daha yaşayabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Yeni üretilen yüksek teknolojili ilacın, bağışıklık sisteminin vücuttaki gizli kanser hücrelerini tespit etmesine yardımcı olduğu ve şu ana kadar yalnızca hastalığı ilerlemiş akciğer kanseri olan İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) hastalarına sunulduğu belirtildi. Ancak tedavi artık binlerce kişiye daha sunulabilir.

Kaliforniya’daki Stanford Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, ameliyattan önceki üç ay içinde ve ardından bir yıl sonra kemoterapi ile birlikte alındığında, ilacın, ameliyattan önceki bir kemoterapi kürüne kıyasla, erken evre akciğer kanserinin nüksetme riskini önemli ölçüde azalttığını buldular.

Ortalama olarak, yeni tedavi gören hastalar yaklaşık bir yıl sonra tekrar hastalanmazken, sadece kemoterapi alanlar dört ay sonunda hastalıktan kurtuldu.

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