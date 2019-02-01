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AKEL’den Fransa ile askeri işbirliğine tepki

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"Kıbrıs Cumhuriyeti'ni daha etkili zırhlandıracak olgu, adanın tamamıyla askersizleştirilmesinden geçiyor"
AKEL’den Fransa ile askeri işbirliğine tepki

Fileleftheros gazetesine göre, AKEL yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın güneyinde gerçekleştirilen MED 7 zirvesi vesilesiyle yapılan açıklamalar veya askeri üs imtiyazı içerisinde Fransa ile askeri işbirliğinin ileriye götürülmesine dair sızan bilgilerin, Anastasiadis hükümetinin ve DİSİ liderliğinin, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin benzer askeri işbirlikleri içerisinde daha güçlü ve daha güvenli hale geldiği” mesajını göndermeye ilgi gösterdiğini ifade etti.

AKEL  Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukadis aracılığıyla yaptığı açıklamada, aynı kişilerin, bugünlerde, ABD ile ileriye götürülen askeri işbirliğini de yinelediklerini söyledi.

Lukaidis, bu tür faaliyetler içerisinde, gerek Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesisi içerisinde olduğunu ileri sürdükleri “Türk saldırganlığı” karşısında gerekse Güney Doğu Akdeniz’de gelişen süper güçlerin titanlar savaşı karşısında daha etkili zırhlanacakları yönündeki tezin “ülkeyi maceralara sürükleyecek tehlikeli bir yanılsamayı teşkil ettiğini” belirtti.

Lukaidis, AKEL için Kıbrıs Cumhuriyeti’ni daha etkili zırhlandıracak olgunun, daha ileri askersizleştirme ve herhangi bir üçüncü ülkenin batmayan uçak gemisi ve savaş mevzisi haline dönüştürülmesinden değil, Ada’nın tamamıyla askersizleştirilmesi, işbirliği ve barış köprüsü  haline dönüştürülmesinden geçtiğini ifade etti.

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