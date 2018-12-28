Akıllı telefondan sağlık durumunuzu kontrol etmek

Akıllı telefonların kullanım alanları arttıkça, farklı ihtiyaçlarımız için bu cihazları kullanmaya devam ediyoruz. Son yıllarda spor ve sağlık hizmetlerinin dijitale taşınmasıyla akıllı telefonların bu hizmetlerde de müthiş başarılı olduğu kanıtlandı.

Sağlık hizmetleriyle iddialı olan markalardan biri olan Huawei, yeni cihazları ve uygulamasıyla sağlık takibinin kolayca yapılmasına imkan sağlıyor.

Huawei Health ile bedeninizin farkında olun

Huawei’nin ana sağlık uygulaması yürüyüş, koşu, bisiklet, kalp atış hızı ve daha birçok alanda sınırsız veri desteği sağlıyor. Hem sizin antreman ve sağlık bilgilerinizi kaydediyor hem de bu bilgileri dikkatle izleyerek, her seferinde sağlınız ile ilgili en doğru bilgilere erişmenize yardımcı oluyor.

Uygulama öncelikli olarak sizden yaş, boy, kilo gibi bazı önemli bilgileri istiyor. Bu bilgileri istemesinin en büyük nedeni, doğru antreman programını hazırlamanıza yardımcı olmak. Yaşınız ve kilonuza oranla oluşturulacak bu programların en yüksek verimlilik için doğru bilgilere erişmesi şart.

Uygulamanın en güzel özelliklerinden biri kesinlikle adım sayar. Son derece doğru çalışan bu özellik sayesinde, günlük olarak sınırlı süre spor yapan kişiler bile, kolaylıkla kendine bir antreman programı oluşturabiliyor.

Koşu programları atamak, özelleştirilebilir antremanlar hazırlamak, yine Huawei Sağlık uygulaması ile yapabilecekleriniz arasında yer alıyor. Aktivitelerini düzenleyerek bu programları istediğiniz seviyeye çekebilir, kendinize meydan okumalar oluşturabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Elbette ek bir cihaz yardımıyla Huawei Health özelliklerini çok daha ileri bir seviyeye çekebiliyorsunuz. Huawei Band, Huawei Watch GT gibi giyilebilir teknolojileri kullanarak, uyku düzeni ve nabız gibi farklı özelliklere de erişebiliyorsunuz.