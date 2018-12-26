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akın Doğu Koleji Öğrencilerinden Görmezler Derneğine Ziyaret

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Yakın Doğu Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’ni ziyaret ederek dernekte yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
akın Doğu Koleji Öğrencilerinden Görmezler Derneğine Ziyaret

Yakın Doğu Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileriKıbrıs Türk Görmezler Derneği’ni ziyaret ederek dernekte yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Dernek Başkanı Derviş Yücetürk ve dernek görevlileri, öğrencilere dernek binasını gezdirerek bilgiler aktardı.

 “Altı Nokta Dayanışma Derneği” adıyla 1976 yılında resmen kurulan derneğin günümüzde Kıbrıs Türk Görmezler Derneği olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten dernek başkanI Derviş Yücetürk, görme engelli üyelerin sosyal ve ekonomik sorunlarını çözümlemek amacı ile etkin çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yücetürk, aynı zamanda üyelerin maddi ve manevi dayanışma yanında sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, sosyal güvence ve diğer sosyal hak ile menfaatlerinin sağlanması için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Dernek Başkanı Yücetürk, 430 görme engelli üyenin tümüne birer adet beyaz baston, kabartma kol saati, Türkçe konuşan kol saati, kabartma yazı cetveli kalemleri ile birlikte kullanmasını bilen üyelere Perkins tipi kabartma yazı makinesi hibe ettiklerinin bilgisini de öğrencilerle paylaştı.

Sorumluluk ve Yardımlaşma Bilinci Önem Taşıyor…           

Edindikleri bilgilerden çok etkilenen kulüp öğrencileri, her bir vatandaşın engeli olan bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve haklarının korunması için sorumluluk ve bilinç taşıması gerektiğini, her bireyin birer engelli adayı olduğunu unutmadan yaşayıp, bizlerin de onlara engel çıkarmamamız gerektiğini ifade ettiler. 

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