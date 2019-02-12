Cumhurbaşkanı Akıncı hükümeti, Kıbrıs konusundaki gelişmelerle ilgili bilgilendirdi.

Bakanlar Kurulu’nun, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığındaki toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü.

Akıncı toplantı sonrası yaptı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yaptığı temasların sonrasında ve Rum Lider Nikos Anastasiadis’le 26 Şubat’ta yapacağı görüşme öncesinde bugün Bakanlar Kurulu ile değerlendirme yaptıklarını belirtti.

Akıncı, yararlı bir görüş alışverişli olduğunu, aynı çerçevede 19 Şubat Salı günü de Meclisi bilgilendireceğini söyledi.

Akıncı, açıklamasının ardından Başbakanlıktan ayrıldı, Bakanlar Kurulu toplantısı devam ediyor.