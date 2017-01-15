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Akıncı: “muavinlikten, dönüşümlü başkanlığa”

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Akıncı: “muavinlikten, dönüşümlü başkanlığa”
Cumhurbaşkanı Akıncı, “Muavinlik değil, dönüşümlü cumhurbaşkanlığın olacağı federal bir ortaklık aşamasındayız” diyerek, müzakereler ve Kıbrıs Türk toplumunun şu anki durumunu özetledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Dr. Fazıl Küçük’ün mücadelesi ile sadece Türkiye’nin Kıbrıs’a ilgisini sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin güvencesini de sağladığını anımsatarak, “Bu güvence bundan böyle de devam edecektir. Bulunacak bir anlaşmada Kıbrıs Türkleri’nin güvencesini sağlayabilecek yegane teminatın Türkiye olduğuna kuşku yoktur, tereddüt de yoktur” dedi.

Bundan sonra bulunacak olan bir formülde Türkiye’nin etkin güvencesinin devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde bir ada istiyoruz. Böylesi bir adada herkese yer vardır, her iki toplum da barış ve huzur içinde yaşayabilir. Bunu bugün söyleyebiliyorsak, Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarının mücadelesi, şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde olmuştur” dedi.

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MUAVİNLİKTEN DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIĞA
1960 ortaklık devletinin, iki toplumlu ancak üniter bir yapıda oluştuğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, o yıllarda cumhurbaşkanlığı yardımcılığının Kıbrıslı Türklere bırakıldığını, ancak bugün, o noktadan coğrafi zemine dayalı, iki kesimli, iki toplumlu, iki eşit kurucu devletin olacağı ve artık cumhurbaşkanlığı yardımcılığı değil, dönüşümlü cumhurbaşkanlığın olacağı federal bir ortaklık aşamasına gelindiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün gelinen bu noktaya Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarının verdiği mücadele ve şehitlerimizin özverili fedakarca mücadeleleriyle ulaşıldığını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin önderi Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 33. yılında Anıttepe’de düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

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EŞSİZ LİDERLİK
“Dr. Küçük can korkusunun kol gezdiği zor yıllarda sergilediği eşsiz liderlikle Kıbrıs Türk mücadele tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Çok yönlü liderliği, toplumumuza hem siyasal hem de sosyal yönden katkı sağladı. Hekim, siyasetçi, gazeteci, yayıncı kimliği ile hep halkına hizmet etti. Halkını her zamanda ön planda tuttu. Mütevazi kimliği ve sürekli halkın içinde olan bir lider olarak Atatürkçü kimliği ile her zaman toplumunun çağdaş değerlerle buluşmasını istedi. Avrupa’da tıp eğitimi almış aydın bir kişilik olarak, bağnaz gericiliğe, din istismarcılığına hep karşı durdu.

Dr. Küçük, köy köy gezerek ve halkını örgütleyerek yürüttüğü mücadelesinde, Lefkoşa Belediye Meclisi Üyeliği görevinden başlayarak, 1960 ortaklık cumhuriyeti cumhurbaşkanı muavini seviyesine ulaşmış ve tüm görevlerinde toplumuna layıkıyla hizmet vermeye çalışmış bir önderdi. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum, ruhu şad olsun”.

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TÜRKİYE’NİN İLGİSİ VE GÜVENCESİ
Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türkleri’nin var oluş mücadelesinin önderi olarak başarısının altında yatan temel unsurlardan birinin, halkını örgütleme becerisi, bir diğerinin de Türkiye’nin ilgisini Kıbrıs’a çekebilmesi olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “O yıllarda unutulmamalıdır ki, ‘Türkiye’nin Kıbrıs diye bir meselesi yoktur’ diyen yetkililer de vardı. Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarının ne kadar zor şartlarda mücadele verdiği, sadece bu konu hatırlandığında bile daha iyi anlaşılmaktadır” dedi.

Çok zor koşullarda verilen mücadeleler sonunda, Kıbrıs’ın enosis ile Yunanistan’a bağlanması ve Kıbrıs’ın bir Yunan adası haline gelmesinin engellendiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı
bunun Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarının başlattığı mücadele sonrasında mümkün olduğunu vurguladı.

Konuşmasında Kıbrıs’ın uzun yıllardır Türkiye ve Yunanistan arasında bir gerginlik vesilesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun esas nedeninin Rum ve Yunan tarafının enosis çabalarının olduğunu söyledi.

Gelinen aşamada bunun bir hayal olmanın ötesinde bir işe yaramayacağı anlaşıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, artık gerçekçi bir çizgide, adada her iki halkın da var olacağı, Kıbrıs’ın bağımsız kimliğiyle iki taraflı, eşit, siyaseten eşit iki kurucu devletin varlığına dayanan, hem Türkiye ile Yunanistan hem de bölge ülkeleri arasında işbirliği köprüsü kuracak bir noktada olunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu çerçevede Cenevre’de başlatılan 5’li Kıbrıs Konferansı’nın 18 Ocak Çarşamba günü çalışma gruplarının bir araya gelmesiyle ilerletileceğini, ardından üst seviyede devam ederek sonuçlanacağını dile getirdi.

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