AKP Sözcüsü Ömer Çelik: "Sürece saygısı olmayanın sonuca da saygısı yok"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP'nin İstanbul'da YSK'ya baskı yapıldığına dair iddialarına ilişkin "Ellerinde bilgi-belge varsa hemen yargıya başvursunlar" diyen Çelik, sürece saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sürece saygısı olmayanın sonuca da saygısı yok"

"Bırakalım yüksek yargı işini yapsın. Sürece saygı gösterelim sonuca saygı gösterelim. Peki bize nasıl çağrı yapıyor CHP. Bu itiraz yollarına başvurmayın diyor. Niçin başvurmayalım? Yürüttüğümüz mücadeleden niye vazgeçelim? Yargı yolu, seçim sonrası için de söz konusudur. Seçim sürecinin bir parçası olarak tamamlanmıştır. Hukuk yoksa hiçbir kurum meşruiyetini icra edemez. Dolayısıyla YSK’ya baskı yapmak, hukuka dönük olarak meşruiyetle kavga etmek olduğu gibi, konuşanların kendi partilerinin meşruiyetini de tartışmak gerekiyor. Sürece saygısı olmayanın sonuca da saygısı yok.

"CHP genel başkanının yapacağı çalışmaları görüyoruz ki CHP adayı yapmaya soyunmuş. CHP adayı birilerinin bedel ödeyeceğinden bahsediyor. Şu anda içi kaynayan yerin orası olduğu görülüyor. CHP Genel Başkanı'nın yapacaklarını CHP'nin İstanbul adayı yapıyor.

"Demokrasi krizi diyorlar, ekonomik krize selam çakıyorlar"

"Dillerinde sakıncalı bir şey var. Ne zaman bir tartışma olsa CHP geleneğidir rejim krizine çevirmeye çalışıyorlar. Demokrasi krizi diyorlar, ekonomik krize selam çakıyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse hiç yakışmıyor.

"Hukukun cevaz verdiği bir süreç rejim krizi olarak gösterilmez. Yine bir takım dışarıdan gelen seslere, esas duruşa geçerek Türkiye’nin rejimiyle ilgili, ekonomisiyle, dış politikasıyla ilgili kriz olacağını söylemek bir siyasi partiye yakışmamaktadır

"İstanbul için olağanüstü itirazı birleştirme tutanakları ortaya çıktından sonra yapacağız. Birleştirme tutanakları ortaya çıktığı zaman o süreçten sonra itiraz hakkımızı kullanma hakkımız var. Belli bir sürenin geçmesi gerekiyor. YSK’nın o işlemi gerçekleştirmesine bağlı. İtiraz hakkımız vakit geçirilmeden kullanılacaktır.

"CHP'nin Büyükçekmece'de söylediği gibi, 'duydum, rüyama girdi' bu böyle olmaz"

Siyasetçinin görevi puslu havayı dağıtmak aydınlık ifadeler kullanmaktır. Büyükçekmece’de söylediği gibi, ‘duydum, rüyama girdi’ bu böyle olmaz. Varsa ellerinde bilgi-belge, bunun yargıya intikal etmesi lazım. Bu şekilde siyasi sorumluluk olmaz. Ellerinde bilgi-belge varsa hemen yargıya başvursunlar.

Biz olağanüstü itiraz yoluna başvuruyoruz. Bunlar yeni icat edilen işler değil. Niçin bu itiraz süreçleri açılmış? Kanun koyucu ön görmüş ve bunları icat etmiş.

"CHP'nin resmi yayın organı gibi davranan gazeteler var"

CHP’nin resmi yayın organı gibi davranan bir takım gazeteler var, TV’ler var, aydınlar var. AK Parti’yi AK Parti’nin görüşleri bağlar. Genel başkanımızın görevlendirdiği kişiler bağlar. İstediğiniz medya organını tehdit etmeden eleştirebilirsiniz. Eleştiriye gücünüz yetmiyorsa aileleri hedef gösterme yanlışına düşmemesi lazım. CHP hala bundan ısrar ediyorlar. Asıl hedef gösterme budur.

"(KHK'lı belediye başkan adayları) YSK elindeki pozitif hukuka göre karar veriyor. YSK kamu görevi durumuyla ilgili karar veriyor. YSK’nın elindeki hukuki mekanizmayla bu sonuçlara vardığını söylemek mümkün. YSK kararında bunun nasıl konumlandırıldığını görmemiz lazım.

"Kim kime oy veriyor diye analiz yapılır; bunu, teşkilatçılık yapanlar bilir"

"(Mevlüt Uysal'ın Büyükçekmece'de AKP'ye oy verenler seçmen listesinden düşürüldü iddiası) Bizim teşkilatlarımız bir ilde, ilçede, mahallede geleneksel olarak kimler bize oy veriyor, hangileri uzak duruyor, vermiyor şeklinde bölge bölge analizler yaparlar. İsim isim, aile aile çalışma yaparlar. Seçim başladığı zaman mahalle temsilcilerimizden başlayarak yukarıya kadar bu şekilde örgütlenme vardır. Dolayısıyla biz SKM dediğimiz merkezde, bilgisayarı açıp yansıttığımız zaman hangi mahallede çalışmamız yapmamız gerektiği verimizi görürüz.

"Başkanın kast ettiği şey, öteden beri AK Parti’ye oy verenlerin soyadlarının düşürüldüğü şeklinde. O kişilerin isimlerinin düşüldüğü şeklinde tespiti var. kendi basın toplantısında da söyledi. Bu ayakları havada olan bir yorum değil.

"Karamollaoğlu, Saadet Partisi'ni CHP'nin yedinci oku yapmaya çalışıyor"

"Karamollaoğlu, Saadet Partisi'ni CHP'nin yedinci oku yapmaya çalışıyor."

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