AKP, “Yalan Üretim Merkezi” animasyon filmini sosyal medya hesaplarından sildi

AKP, ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti sözcüsü Faik Öztrak'ı hedef aldığı animasyon filmini sosyal medya hesaplarından sildi.

AKP, söz konusu videoyu bir gün önceden Twitter hesabı üzerinden, "Yarın saat 14.00’te" ifadeleriyle duyurmuştu. CHP Genel Merkezi binası üzerine 'Yalan Üretim Merkezi' yazarak hazırlanan söz konusu video, sosyal medyada alay konusu olmuş, CHP tarafından da "Millet can derdinde, o sırada AK Parti" notuyla retweet edilerek ti’ye alınmıştı.

Videoda yer alan “128 milyar dolar nerede?” sorusu ise videonun paylaşımı sonrası yeniden gündem olmuştu.

AKP'nin bu hamlesinin Z kuşağına yönelik olduğu söylenirken parti içinde de tartışmalara neden olduğu yorumları yapılmıştı.

Animasyon filmi, "Devamı gelecek..." şeklinde bitiyordu. Ancak söz konusu paylaşım partinin sosyal medya hesaplarından silindi.

Cumhuriyet Halk Partisi, resmi Twitter hesabından, "Haydi çıkar maskeni..." şeklinde ikinci paylaşımda bulunmuştu.