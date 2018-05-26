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AKPM Türkiye'ye seçim gözlemcisi gönderiyor

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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde ve sırasında Türkiye'ye gözlemci gönderecek
AKPM Türkiye'ye seçim gözlemcisi gönderiyor

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden (AKPM) yapılan açıklamada 24 Haziran'da yapılacak erken seçimler öncesinde Türkiye'ye yedi gözlemci göndereceğini duyurdu. Açıklamada Türkiye'ye 29 - 30 Mayıs tarihlerinde gidecek olan AKPM üyelerinin seçim yarışını ve seçim hazırlıklarını değerlendireceği belirtildi.

Açıklamaya göre AKPM üyeleri, TBMM ve seçime katılacak partilerin temsilcilerinin yanı sıra medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile de bir araya gelecek. AKPM ayrıca 30 kişilik bir heyetin gözlemci sıfatıyla 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri izleyeceğini vurguladı.

Avrupa Konseyi'nin 47 üyesinden oluşan AKPM, üye ülkelerdeki seçimleri gözlemcilerle düzenli olarak izliyor. Avrupa Ekonomik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) da geçen hafta Türkiye'deki seçimlere gözlemci göndereceğini duyurmuştu.

Ancak Avrupa Parlamentosu Çarşamba günü Türkiye'ye seçim gözlemcisi göndermeyeceğini açıkladı. Parlamento, hazırlık için zamanın kısıtlı olmasını kararına gerekçe olarak göstermişti.

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