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Alkol aldıktan sonra kızarıyorsanız dikkat… Ciddi bir probleminiz olabilir

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Yeni bir araştırma, bazı kişilerin alkol aldıktan sonra yaşadığı kızarıklık probleminin altında görünenden daha ciddi bir şey olabileceğini ortaya koydu.
Alkol aldıktan sonra kızarıyorsanız dikkat… Ciddi bir probleminiz olabilir

Çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Asya demografisinde görülen ve “Asian flush” olarak adlandırılan alkol intoleransı, genetik olarak asetaldehit dehidrogenaz 2 enzimi eksikliği olan kişilerin içki içtikten sonra, vücudunda kızarma, solunum sıkıntısı, kaşıntı, sindirim gibi sorunlar yaşamasına sebep oluyor.

ABD’deki Stanford Medicine’den uzmanlar ise, alkol yüzünden kızaran bir kişiler üzerinde yaptıkları çalışmada, bunun kişinin yaşamını tehdit eden rahatsızlıkların bir göstergesi olabileceğini ortaya koydular.

Science Translational Medicine dergisinde yayınlanan araştırmada, aynı genetik varyanta sahip fareler incelendi.

DAMARLARI GENİŞLETİYOR

Stanford Kardiyovasküler Enstitüsü Direktörü Joseph Wu, Daily Beast’e “Bu varyantı taşıyan farelerin damar genişlemesi yaşadığını bulduk. Alkol alındığında, bu varyanta sahip fareler genişlemiş damar boyutu, artmış damar kalınlığı ve bozulmuş damar kasılması ile gevşemesi yaşadı.” dedi.

Araştırmacılar, kan akışını kısıtlayan ve koroner arter hastalığına neden olma potansiyeline sahip olan kan damarlarında inflamasyon olduğu sonucuna vardılar.

Ardından çalışmaya katılmaya gönüllü olan insanları da incelediler. Bu katılımcılar, sadece bir içki içtikten sonra bile kızaran ve vasküler fonksiyon bozukluğu yaşayan insanlardı.

Bu veriler hakkında da konuşan Wu, kullandıkları bir diyabet ilacının, insanlarda semptomları azalttığını söyledi. İlacın alkolün hayatı tehdit eden etkilerini önleyebilirken, içki kızarıklığının olmasını ise engellemeyeceği kaydedildi.

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