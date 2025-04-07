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Alkollü sürücü kaza yaptı!

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Girne'de alkollü şekilde direksiyon başına geçen 37 yaşındaki Dahir Bazarov, trafik kazası yaptı. Kazada yaralanan olmazken, Bazarov tutuklandı.
Alkollü sürücü kaza yaptı!

07.04.2025 tarihinde, saat 01:15 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, Dahir BAZAROV (E-37) 130 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FF 525 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsizce tek yola karşı seyretmesi sonucu, o esnada Uğur Mumcu Caddesi üzerinde batı istikametine doğru seyredip, Semih Sancar Caddesine doğru dönüşe geçen Kenan KİRİŞOĞLU (E-52) yönetimindeki KY 859 plakalı kamyonet araç ile yüz yüze çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

FF 525 plakalı araç sürücüsü Dahir BAZAROV, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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