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Alkollü Sürücü Takla Attı, Kazayı Yaralanmadan Atlattı

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Gazimağusa-İskele yolunda alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı, kazada yaralanan olmadı.
Alkollü Sürücü Takla Attı, Kazayı Yaralanmadan Atlattı

12 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.00 sıralarında, Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı.

İbrahim Soy (32), 95 miligram alkollü içki etkisi altında yönetimindeki ZNU 942 plakalı kiralık araçla kuzey istikametine ilerlerken, Salamis Çemberi yakınlarında sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun soluna çıkan araç bir takla atarak toprak alanda tavanı üzerinde durdu.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, sürücü hakkında alkollü araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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