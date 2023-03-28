Almanya Leopard 2 tanklarını Ukrayna’ya gönderdi

Konuya ilişkin açıklamaya göre, tankların kullanımına dair verilen eğitimin ardından, 18 tank Ukrayna’ya teslim edildi.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, tankların savaşın ön saflarında “belirleyici bir katkı sağlayabileceğinden” emin olduğunu söyledi.
Ukrayna’dan gelen raporlara göre, İngiltere’den Challenger 2 tipi tanklar da bölgeye ulaştı.
Ukrayna, Rusya’ya karşı aylardır modern araç ve silah sistemleri talebinde bulunuyordu.
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