Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen’den “Mesaj”

Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan Almanya Savunma Bakanı Ursulavon der Leyen’in, açıklamalarında dolaylı olarak Türkiye’ye mesaj gönderdiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Türkiye’ye Yönelik Mesaj Gönderdi-Alman Savunma Bakanı: “Bölged Barış ve İstikrarı Korumamız Önemli” başlıklı haberinde, Almanya Savunma Bakanı Ursula Von der Leyen’in, Rum mevkidaşı Savvas Angelidis ile gerçekleştirdiği görüşmeye ve görüşmeden sonra yaptığı açıklamalara geniş bir biçimde yer verdi.

Gazete, Alman Savunma Bakanı’nın, uluslararası hukuka saygı gösterilmesiyle ilgili Güney Kıbrıs’a yönelik dayanışma dile getirmekle, Türkiye’ye dolaylı mesaj göndermiş olduğunu savundu.

Gazete, bu açıklamanın Türk gemileri tarafından Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’nin ihlal edilmesine ve Türk provokasyonlarına yanıtı teşkil ettiğini; ayrıca bunun AB içerisinde Fransa ile birlikte güçlü bir ülke olan Almanya’dan gelmesi adına Güney Kıbrıs tarafından oldukça önemli olarak addedildiğini yazdı.

Habere göre, Alman Savunma Bakanı Von der Leyen, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, her iki ülkenin de AB üyesi olduğunu ve bunun; tüm ülkelerden dayanışma ortaya koymalarının önemli olduğunu göstermek için uluslararası hukukun korunması taahhütlerini teşkil ettiğini ifade etti.

Von der Leyen, bölgedeki barış ve istikrarın korunmasının önemini vurgularken, ülkesinin, diğer ülkelerin yaptığı gibi aynı dayanışmayı Güney Kıbrıs’a gösterdiğini belirtti.

Türk “provokasyonlarına” ilişkin bir soru üzerine Alman Savunma Bakanı “uluslararası hukuk ve kanunların var olduğunu, bunların, kendilerini sınırlandırmak için değil daha iyi bir gelecek için birlikte var olma, barışçıl işbirliği ve perspektifi temellere koymak için var olduğuna dikkati çekti.

İKİLİ GÖRÜŞME

Gazete, Rum ve Savunma Bakanları arasındaki görüşmede, Avrupa Daimi Yapısal İşbirliği (PESCO) çerçevesinde ikili işbirliğinin yoğunlaştırılmasının ele alındığını yazdı.

Gazete, iki bakanın, baş başa görüşmesinin ardından daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildiğini de belirtti.

Habere göre, Almanya Savunma Bakanı Von der Leyen, görüşme sonrasındaki açıklamaları çerçevesinde, Güney Kıbrıs’ın, PESCO içerisinde çok aktif bir ülke olduğunu ayrıca her iki ülkenin lojistik ağ ve askeri hareketlilikle ilgili programlara katıldıklarını ifade etti.

PESCO çerçevesindeki işbirliğinin yoğunlaştırılması için uzmanları bir araya getirme konusunda da uzlaşma sağladıkları ifade eden Von der Leyen, Güney Kıbrıs’ın olanaklar bakımından yegane avantaja, ayrıca jeo stratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ise Almanya Savunma Bakanı’nın ziyaretini oldukça önemli olarak nitelendirdi ve bu ziyaretin, Güney Kıbrıs ve geniş bölge için çok kritik bir dönemde yer aldığına da dikkat çekti.

Angelidis, Alman mevkidaşının buradaki varlığının, iki ülkenin, savunma ve güvenlik alanlarındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve daha da güçlendirilmesi iradesini de ortaya koyduğunu ifade etti.

Son olarak yaşanan uluslararası gelişmelerin ve jeostratejik değişikliklerin, önü görülemez ve dengesiz siyasi bir durum yarattığından bahseden Angelidis, iki ülke arasında PESCO çerçevesindeki işbirliğine ilişkin olarak ise AB’nin, güvenlik politikasının derinleştirilmesine kararlı bir şekilde hareket ettiklerini belirtti.

ALMANYA SAVUNMA BAKANI DİSİ’NİN KONFERANSINDA DA KONUŞTU

Öte yandan Politis gazetesi, Almanya Savunma Bakanı UrsulaVon der Leyen’in, DİSİ partisinin düzenlemiş olduğu “Avrupa’da ve Güney Doğu Akdeniz’de Güvenlik. Jeopolitik Sorunlar ve Fırsatlar” temalı konferansa katılarak burada bir konuşma yaptığı yazdı.

Habere göre Almanya Savunma Bakanı UrsulaVon Der Leyen, Güney Kıbrıs’ın, AB2nin güvenliği ve bölgesel güvenlik için önemli olduğunu belirtirken, Almanya’nın, Ada’nın yeniden birleşmesi mücadelesinde Güney Kıbrıs’a sağladığı destek ve dayanışmadan da söz etti.

Von der Leyen ayrıca Güney Kıbrıs’ın, tek yanlı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’deki hidrokarbondan faydalanmasına ilişkin egemenlik hakkına yönelik AB’nin dayanışmasını da dile getirdi.