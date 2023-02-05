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Almanya: Tanklar, Rus topraklarına saldırı için kullanılmayacak

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Alman medyasına konuşan Almanya Şansölyesi Scholz açıklamalarda bulundu.
Almanya: Tanklar, Rus topraklarına saldırı için kullanılmayacak

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Ukrayna’ya gönderilmesi kararlaştırılan tankların Rus topraklarına saldırı için kullanılmayacağı konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile anlaştığını belirtti.

Almanya merkezli Bild gazetesine açıklama yapan Scholz, Alman tanklarının Ukrayna sınırları içinde kullanılacağını, Rusya Federasyonu topraklarına herhangi bir saldırı amacıyla kullanılmayacağını belirtti.

Scholz, bu konuda gelen soruyu ise “Bu konuda bir fikir birliği var” diyerek yanıtladı.

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