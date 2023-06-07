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Almanya’da göçmen operasyonuna Türkçe isim

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Almanya'da düzenlenen operasyonla insan kaçakçılığı yapan şebeke çökertildi
Almanya’da göçmen operasyonuna Türkçe isim

Almanya’nın Essen kentinde yapılan geniş çaplı operasyonla, insan kaçakçılığı yapan bir şebekenin üyeleri tutuklandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Türkçe olarak “Yolcu” isminin verildiği operasyonlar sonucu, bu sabah birçok mekana baskın yapıldığı kaydedildi.

Operasyonlarda, başta Almanya olmak üzere, 800’den fazla kişiyi kaçak yollarla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine soktuğu iddia edilen şebekenin çökertildiği belirtildi.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki baskınların yanı sıra Brandenburg ve Bavyera eyaletleri ve Avrupa’nın farklı ülkelerinde de polisin baskınlar düzenleyerek şüphelileri gözaltına aldığı kaydedildi.

Essen’in Steele bölgesinde, sabah saatlerinde bir eve yapılan baskınla yakalanan 38 yaşındaki Suriyeli Abdulhanan A’nın tutuklandığı belirtildi.

2021 yılında Almanya’ya iltica başvurusunda bulunan ve bir akrabasının yanında kalan şüphelinin yakalanmasında özel kuvvet polislerinin görev aldığı belirtildi.

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