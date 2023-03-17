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Almanya’da havalimanlarındaki grevler nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi

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Almanya’da Köln, Düsseldorf, Stuttgart ve Karlsruhe havalimanlarındaki çalışanların uyarı grevi sebebiyle yüzlerce uçuş iptal oldu.
Almanya’da havalimanlarındaki grevler nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi

Almanya havalimanlarında çalışan personel, maaşlarında artış yapılması talebiyle Ver.di Sendikasının çağrısıyla bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Alman Havalimanları Birliği (ADV), iş bırakma eylemi nedeniyle havalimanlarındaki 583 uçuşun iptal edildiğini, iptallerin 76 binden fazla yolcuyu etkilediğini duyurdu.

Uçuştan etkilenen yolcuların önceden bilgilendirildikleri belirtilerek, söz konusu havalimanlarından uçuşu olanlardan seferlerin güncelliğini kontrol etmeleri istendi.

YARIN SABAHA KADAR SÜRECEK

Almanya’nın en büyük havalimanlarından Köln Bonn ve Düsseldorf’taki uyarı grevinin gece yarısına kadar, bazı uçuşlarda ise yarın sabah 07.00’ye kadar süreceği bildirildi.

Düsseldorf Havalimanı’nda planlanan 391 kalkış ve inişten 264’ünün, Köln Bonn Havalimanı’nda da 100 uçuşun iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

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