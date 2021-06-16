  • BIST 1.431
  • Altın 509,304
  • Dolar 8,5400
  • Euro 10,3502
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

Almanya'da İşverenler İçin Evden Çalışma İmkânı Sunma Zorunluluğu Kalkıyor

» »
Almanya'da işverenlerin çalışanlarına evden çalışma imkânı sağlama zorunluluğunun kaldırılacağı belirtildi.
Almanya'da İşverenler İçin Evden Çalışma İmkânı Sunma Zorunluluğu Kalkıyor

Almanya'da işverenlerin çalışanlarına evden çalışma imkânı sağlama zorunluluğunun kaldırılacağı belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Almanya'da Covid-19 salgınındaki risk seviyesinin yeni vakaların gerilemesiyle 'çok yüksekten' 'yükseğe' düşürülmesinin ardından kısıtlamalar da gevşetiliyor.  Buna göre, ocak ayında işverenlerin çalışanlarına evden çalışma imkânı sunma zorunluluğu, uzatılmayacak ve bu ay kaldırılacak.  

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in genelkurmay başkanı Helge Braun, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu zorunluluğun uzatılmayacağını ancak vakalardaki oranlara göre tekrar uygulamaya sokulabileceğini söyledi. 

Bazı siyasetçiler ise evden çalışmanın uzatılması gerektiği hatta pandemiden sonra da kalıcı hale getirilebileceği görüşünde.  Çalışma Bakanı Hubertus Heil, nisan ayında koronavirüs krizi sona erdiğinde bile çalışanlara evden çalışma hakkı verecek bir yasa üzerinde çalıştığını söylemişti. 

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sınır Tanımayan Doktorlar: Yunan adalarındaki sığınmacıların sağlık koşulları giderek kötüleşiyor15 Haziran 2021 Salı 14:33
  • Putin’den NATO’nun doğuya genişlemesine tepki: Bizi çocuk gibi kandırdılar14 Haziran 2021 Pazartesi 22:22
  • NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Transatlantik ilişkilerde yeni bir döneme başlıyoruz14 Haziran 2021 Pazartesi 15:30
  • NATO Zirvesi’nin tartışmalı konuları14 Haziran 2021 Pazartesi 12:20
  • DSÖ'den G7'ye aşı yanıtı: Yetmez!14 Haziran 2021 Pazartesi 09:55
  • Çin'den G-7'ye uyarı: Küresel kararlar, küçük ülke grupları tarafından alınmıyor13 Haziran 2021 Pazar 18:15
  • Finlandiya'nın yerel seçimleri ülkenin genç lideri için bir sınav13 Haziran 2021 Pazar 13:02
  • Kuzey Makedonya'da futbol federasyonunun isim değiştirmemesi Yunanistan ile yine krize neden oldu13 Haziran 2021 Pazar 11:40
  • G-7 Zirvesi'nde Kuzey İrlanda tartışması: AB ve İngiltere, geri adım atmayacağını duyurdu13 Haziran 2021 Pazar 10:57
  • Mesai saatlerinin 10 saate çıkarılması protesto edildi!13 Haziran 2021 Pazar 10:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti