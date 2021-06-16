Almanya'da İşverenler İçin Evden Çalışma İmkânı Sunma Zorunluluğu Kalkıyor

Almanya'da işverenlerin çalışanlarına evden çalışma imkânı sağlama zorunluluğunun kaldırılacağı belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Almanya'da Covid-19 salgınındaki risk seviyesinin yeni vakaların gerilemesiyle 'çok yüksekten' 'yükseğe' düşürülmesinin ardından kısıtlamalar da gevşetiliyor. Buna göre, ocak ayında işverenlerin çalışanlarına evden çalışma imkânı sunma zorunluluğu, uzatılmayacak ve bu ay kaldırılacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in genelkurmay başkanı Helge Braun, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu zorunluluğun uzatılmayacağını ancak vakalardaki oranlara göre tekrar uygulamaya sokulabileceğini söyledi.

Bazı siyasetçiler ise evden çalışmanın uzatılması gerektiği hatta pandemiden sonra da kalıcı hale getirilebileceği görüşünde. Çalışma Bakanı Hubertus Heil, nisan ayında koronavirüs krizi sona erdiğinde bile çalışanlara evden çalışma hakkı verecek bir yasa üzerinde çalıştığını söylemişti.