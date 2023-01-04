Almanya’da telgraf gönderme dönemi sona erdi

Alman Posta İdaresi (Deutsche Post), Almanya’da bir zamanlar popüler olan telgraf hizmetlerinin yeni yılda sona erdiğini duyurdu.

Deutsche Post’tan yapılan açıklamada, 2018 yılından itibaren yurt dışı noktalara telgraf hizmeti verilmediği hatırlatılarak, yeni yılda yurt içi telgraf hizmetlerinin de sonlandırıldığı belirtildi.

Son yıllarda aylık ortalama 200-300 telgraf gönderildiği bildirilen açıklamada, geçen yılın son gününde ise 3 bin 228 telgrafın hatıra için son kez gönderildiği kaydedildi. Almanya’da 160 karaktere kadar bir telgraf göndermek, en az 12,57 avroya mal oluyordu.